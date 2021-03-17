Обнаженная в ванне: 45-летняя Могилевская показала, как встречает любимого
Украинская певица Наталья Могилевская не на шутку раздразнила поклонников новым пикантным фото, на котором она обнаженная позировала в ванне. Впрочем, все в рамках приличий!
Жарким кадром 45-летняя знаменитость поделилась в Instagram, а заодно и сделала намек о своей личной жизни.
На снимке Наталья соблазнительно позирует топлес, сидя в белоснежной ванне. В кадре видна лишь верхняя часть тела артистки. Могилевская дополнила образ вечерним макияжем с акцентом на глазах и красиво распустила волосы.
В подписи к публикации звезда заявила, что именно в таком виде планирует встретить любимого.
"А как вы планируете встретить любимого человека сегодня вечером?" - игриво написала певица.
Отметим, что немного ранее Наталья уже выкладывала кадр из этой фотосессии - на нем она запечатлена все в той же ванне, но спиной к камере.
Наталья Могилевская взволновала сеть пикантными фото в ванне (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фанаты не смогли пройти мимо и засыпали артистку комплиментами.
- Супер класно
- Шикарная!
- Приятных водных процедур
- Романтично
- Нежнятинка
- Не сочтите за назойливость: все Ваши публикации - это пример, особенно молодёжи! приятно смотреть! Скромно и приятно, и в меру сексуально! Спасибо Вам за Ваше творчество!
- Дуже ніжний і чудовий макіяж. Гарного вечора
- Красотка
- Наталья какая вы красотка, не перестаю удивляться вам. Супер,так держать
Как известно, 45-летняя Наталья сейчас одинока, но ей в последнее время активно приписывают роман с украинским миллионером Олегом Рыжовым. За последние полгода они часто появлялись вместе на мероприятиях, при этом держась за руки и обнимаясь. Сама Могилевская утверждает, что они просто хорошие друзья.
Напомним, известный продюсер раскрыл детали бурного романа с Натальей Могилевской. Он собирался сделать ей предложение, однако все испортил разговор о финансах.