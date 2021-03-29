Обнаженные Владимир Остапчук с женой взбудоражили сеть пикантным фото в ванне
Украинский шоумен Владимир Остапчук частенько делится в сети совместными кадрами со своей второй женой, нотариусом Кристиной Горняк. Пока в Украине локдаун, они ностальгируют по путешествиям, в честь чего ведущий поделился весьма пикантным фото с любимой.
В своем Instagram Владимир выложил жаркий кадр с отдыха на Мальдивах, на котором они с Кристиной позируют в ванне полностью обнаженными.
Впрочем, густая пена скрывает все самые пикантные места. Горняк лучезарно улыбается в объектив, держа в руке бокал с шампанским, а ее муж позировал чуть подальше, немного показав свой торс.
Отметим, что ванна стоит в помещении без крыши. Звездная пара отдыхала на Мальдивах в феврале.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк позировали обнаженными в пенной ванне (фото: instagram.com/kristygor)
"Хочется опять на морько, а не вот это все. Если ты “за” - скажи в комментах, куда ты хочешь поехать отдыхать, а я тебе помогу", - интригующе написал Остапчук.
Пользователи сети принялись активно делиться своими мечтами о путешествиях в комментариях. Не раз среди них упоминаются и Мальдивы.
- На Канарские острова
- Очень очень хочу в Грузию
- Просто на море, тёплое море. Египет, Турция
- Оо, мечтаю о полетать на воздушном шаре, поэтому Каппадокия подошла бы идеально
- Мальдивы
- Не важно, лиш бы отдохнуть. За 11 лет
- Мечтаю в Стамбул слетать хотя бы на 3 дня
- Хотя б в Одессу
- Все равно куда лишь бы на море, голубая водичка, красивые пляжи
Напомним, ранее Владимир Остапчук растрогал нежным фото с сыном-именинником Эваном-Александром и поздравил малыша с трехлетием. У шоумена осталось двое детей от первого брака с Еленой Войченко.