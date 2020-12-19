Обнимать и нюхать: Джамала поздравила сына с его первой большой датой

Джамала в одном из недавних постов в своем микроблоге призналась, что история выбора имен ее сынишек окутана настоящей мистикой. Фанаты были в шоке, узнав, что певица назвала одного из малышей тем именем, которое ей... приснилось!

А сегодня младшему сыну Джамалы исполнилось ни много, ни мало - полгода, так что певица не могла не запостить поздравления ему в свой Instagram.

Джамала стоит на фоне цветущих деревьев в Египте и выглядит загоревшей, отдохнувшей и радостной. Она держит на руках малыша в ползунках со львятами и оранжевой стильной шапке, а вот его лицо певица решила не "светить".

"6 месяцев. Обнимать. Нюхать", - написала Джамала под постом и добавила смеющийся эмодзи и сердечко.

Напомним, что певица отправилась на отдых вместе со своим отцом, оба сына тоже, разумеется, тут. Семья загорает, купается и посещает местные достопримечательности, а еще любуется природой.

Вся семья в восторге от Египта (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Впервые увидеть все", - и это я не только об Эмире, но и о дедушках, и даже о себе. Первый Египет, первый Марса-Алам, первые черепахи, первый дюгонь (морская корова)... Наша первая подводная лодка!.. Мы увидели красоты неописуемой коралловые рифы, уникального дюгоня,

черепах и много рыб", - написала певица.

Раньше Джамала рассказала, как придумала сочетать тюрбан и спортивный костюм, и объяснила свой "странненький" стиль