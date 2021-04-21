Обожаю ее: Потап сделал неожиданное заявление-признание о теще

Потап надолго остался дома один. Пока его жена Настя Каменских занята важной и нужной миссией – она восстанавливает силы в Мексике и снимает реалити шоу "Девочки рулят" (вместе со звездой в Тулум отправились ее мама Лидия Петровна и лучшая подруга, дизайнер Анна Андрийчук). К слову, Потап нехотя опустил любимую , ведь он привык, что они летают в эту экзотчскую страну вдвоем. Но теперь из Киева поддерживает любимую жену и тещу, а также радуется выходу каждой серии их реалити.

Так, Потап решили прокомментировать в Instagram выход нового эпизода и рассказать о своем отношении к теще Лидии Петровне.

"Обожаю их приключения. Даже когда они конфликтуют я знаю, что с ними рядом Лидия Каменких ,а я обожаю ее. Мудрая, добрая и красивейшая моя теща. Единственное, Лидочка, скучаю за твоим борщом", - сделал признание Потап.

А о жене и ее лучшей подруге анне Завгородней-Андрийчук рэпер отзывался так: "Это вообще трещетки 24/7, главное, что они очень веселые и настоящие".

К слову, в четвертой серии реалити "Девочки рулят" Настя с подругами и мамой отправилась в сеноты –священные пещеры.

"Мексика богата на "места силы". Индейцы майя считали, что сеноты - это врата в потусторонний мир, первозданный источник энергии для всего живого", - поделилась певица.

Настя Каменских с мамой и подругой с пользой проводит время в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

Так, неугомонная компания девочек и их бессменный оператор Роман побывали в местных сенотах.

Настя с мамой, подругами и оператором погрузилась в священные пещеры майя (фото: instagram.com/kamenskux)

"Для меня сеноты - это то место, которое стоит посетить каждому человеку хоть раз в жизни. Это настоящий подземный мир, сотворенный природой миллионы лет назад и впитавший в себя множество тайн, легенд и историй. Древние майя считали их воды священными. И когда мы с девочками очутились здесь, то поняли почему. Кристально чистая вода, которая завораживающе мерцает от лучей солнца, пробивающихся вглубь пещеры откуда-то сверху. И невероятная тишина и умиротворение. Здесь ты будто сливаешься с природой и чувствуешь, как ее древняя сила очищает и наполняет тебя", - поделилась впечатлениями артистка.