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Без обработки и ретуши: беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на голых фото

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США, Понедельник 04 октября 2021 18:36
Без обработки и ретуши: беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на голых фото Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Эшли Грэм вновь взялась за старое: пышнотелая американская модель опубликовала серию фото, среди которых несколько - в обнаженном виде.

Эшли Грэм известна своим роскошным телом и любовью к его привселюдной демонстрации. В этот раз она запостила несколько снимков, которые не стала обрабатывать и накладывать на них фильтры.

Без обработки и ретуши: беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на голых фотоБез обработки и ретуши: беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на голых фотоБез обработки и ретуши: беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на голых фотоЭшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

На первом она показала себя полностью обнажённой, голую грудь она прикрывает рукой. Животик беременная модель показала крупным планом на весь экран. Хотя сроки появления детей на свет девушка не называла, судя по его размерам, счастливое событие случится уже совсем скоро.

Также среди других фото в галерее - снимки с любимым мужем, сыном и еще несколько любимых вещей Эшли. Пост вышел трогательным и милым. И само собой, горячим. Фанаты засыпали красавицу комплиментами и похвалили ее за смелость.

Ранее Грэм показала, как носить твидовый пиджак этой осенью.

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