Без обработки и ретуши: беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на голых фото

Эшли Грэм известна своим роскошным телом и любовью к его привселюдной демонстрации. В этот раз она запостила несколько снимков , которые не стала обрабатывать и накладывать на них фильтры.

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

На первом она показала себя полностью обнажённой, голую грудь она прикрывает рукой. Животик беременная модель показала крупным планом на весь экран. Хотя сроки появления детей на свет девушка не называла, судя по его размерам, счастливое событие случится уже совсем скоро.

Также среди других фото в галерее - снимки с любимым мужем, сыном и еще несколько любимых вещей Эшли. Пост вышел трогательным и милым. И само собой, горячим. Фанаты засыпали красавицу комплиментами и похвалили ее за смелость.