Общается с мальчиком: Оля Полякова рассказала, был ли секс у ее дочери

Оля Полякова, которая всегда удивляет кардинальной сменой имиджа, подвела итоги года и в канун рождественско-новогодних праздников рассказала, каким для нее выдался 2020-й.

"Экономить, конечно, пришлось. В первую очередь ненужными сегодня оказались одежда и обувь. Думаю, брендомания скоро сойдет на нет. Раньше ты покупал кофту Yves Saint Laurent и носил ее 15 лет, а сейчас зачем 15 лет носить кофту? Она уже в следующем сезоне надоест. У меня 14 шуб, которые я летом храню в холодильнике. Плачу за это деньги и не понимаю зачем: за 2 года ни разу натуральную шубу не надела. Считаю, это уже моветон", – призналась певица в интервью журналу "Отдохни", обложку которого украсила Королева ночи.

Оля Полякова на обложке журнала "Отдохни"

Но больше всего, по словам Оли, кризис затронул ее профессиональную сферу.

"Музыкальный бизнес, я считаю, пострадал больше всех в этом мире", – отметила детектив шоу "Маска" на канале "Украина".

Но предаваться унынию - совсем не в духе певицы, которая остается невозмутимой даже в самых сложных ситуациях. Даже – в вопросах сексуального воспитания своих дочерей.

"Мои дети сексуально образованны", – подчеркнула артистка.

Несмотря на то, что девочки разного возраста (Маше – 15 лет, Алисе – 9), Полякова умеет находить общий язык с каждой.

"Маша общается с мальчиком, но я точно знаю, что у них еще ничего не было. С ней говорю о том, чем чреваты незащищенные отношения. С Алисой пока – о том, что она должна знать свои границы и не позволять никому прикасаться к ней. Думаю, в 9 лет знать о способах контрацепции еще не нужно", – резюмировала певица.

Оля Полякова с дочерями (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Маша Полякова показала, как стильно одеваться в холода.