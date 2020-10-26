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Обтягивающие кожаные штаны и высокий каблук: Лобода восхитила сеть соблазнительным луком

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 09:45
Обтягивающие кожаные штаны и высокий каблук: Лобода восхитила сеть соблазнительным луком Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Лобода показала, как носить трендовые кожаные штаны

Светлана Лобода на днях восхитила сеть идеальной фигурой в черном бикини. Но, видимо, пришла осень, так что певица решила одеться: на этот раз Светлана показала в своем микроблоге стильный лук.

Обтягивающие черные кожаные брюки, высокий каблук, широкий ремень, блуза с соблазнительными завязками-"галстуком" и пиджак в красную клетку, певица позирует на лестнице рядом с книжной полкой.

Обтягивающие кожаные штаны и высокий каблук: Лобода восхитила сеть соблазнительным луком
Не только красивая, но и умная (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Лобода своим снимком будто говорит: шикарная внешность и ум вполне совместимы. Певица подписала свой снимок строчками из стиха.

"Извините, а библиотека до скольки?, "Какая же вы красивая", "Требуем ещё больше фото с этой прекрасной фотосессии", "Воу-воу-воу, полегче! Фотосессия крутая! Вы ещё круче", "Шикарная", - восхитились поклонники певицы.

Напомним, что Светлана Лобода тщательно оберегает личную жизнь. О том, кто же отец ее младшей дочери Тильды, поклонники гадают до сих пор. Не удивительно, что певице приписывают романы и ищут подтверждения ее отношений с мужчинами, с которыми тесно общается певица. Так, среди них оказался и известный грузинский и украинский модельер Бичолла Тетрадз. Недавно он рассказал о том, что же на самом деле его связывает с артисткой.

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