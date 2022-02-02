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Обувная путаница: Пэрис Хилтон перепутала туфли

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Среда 02 февраля 2022 12:37
Обувная путаница: Пэрис Хилтон перепутала туфли фото: youtube.com/fallontonight
Автор: Сергей Кулик

Пэрис Хилтон случайно надела несоответствующие туфли на съемочную площадку "Вечернего шоу с участием Джимми Фэллона", но восприняла это с улыбкой

Пэрис Хилтон вышла на шоу Джимми Фэллона в разной обуви. Это заметил Elle.

На съемки передачи звезда пришла в неоново-лаймовом платье со стразами и бежевых туфлях на шпильке Giuseppe Zanotti. Однако когда Пэрис Хилтон ступила на съемочную площадку, оказалось, что только одна из туфель - вышеупомянутые бежевые лодочки на шпильке, другая же -неизвестной марки туфли на таком же высоком каблуке, усеянные стразами.

Несовпадение в паре обуви отметил и сам ведущий. После съемок Джимми Фелон выложил в Инстаграм видеоролик с подписью: "Когда выбегаешь из дома в неправильных туфлях".

Хилтон восприняла все это спокойно, добавив два смеющихся смайлика и смайлик огня в комментариях к "Вечернем шоу" в Инстаграм.

Также некоторые пользователи предположили, что Пэрис таким образом хотела запустить новый тренд

Ранее мы писали как Пэрис Хилтон впервые выходила замуж

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Пэрис Хилтон
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