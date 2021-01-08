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Обворожительная Каменских сразила наповал фигурой в купальнике: глаз не оторвать

Новина українською → Пятница 08 января 2021 12:58
Обворожительная Каменских сразила наповал фигурой в купальнике: глаз не оторвать Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Настя Каменских с мужем Потапом решили не оставаться на новогодние праздники в Украине. Парочка решила отправиться к нежному солнцу и ласковому морю, как это уже сделали звездные коллеги. Потап и Настя в этом году выбрали для поездки Мальдивы, а в прошлом году семейство отдыхало в Мексике и восхищало поклонников жаркими фото.

В этом году музыкальные муж и жена решили не отставать, а вновь радовать фанатов своими снимками. Так, Настя прилетела на Мальдивы и решила это отпраздновать бокалом шампанского. Конечно же, лучше всего это сделать на белоснежном пляже в минимуме одежды. На своей страничке в Instagram Каменских опубликовала несколько действительно знойных кадров, которые будоражат воображение.

Певица надела голубой купальник, а волосы украсила тропическим цветком. Она нежно щурится солнышку и соблазнительно улыбается.

Обворожительная Каменских сразила наповал фигурой в купальнике: глаз не оторватьОбворожительная Каменских сразила наповал фигурой в купальнике: глаз не оторватьНастя Каменских в купальнике на Мальдивах (фото: instagram.com/kamenskux)

Но на этом звезда фотосессию не закончила. На новых фото она предстала в черном бикини, с украшением на шее и солнцезащитных очках. Такой образ очень эффектно подчеркнул фигуру певицы.

Обворожительная Каменских сразила наповал фигурой в купальнике: глаз не оторватьНастя Каменских очаровала стройной фигурой (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях подписчики в один голос отметили, что Настя очень похудела. Но многие фанаты написали ей, что достаточно и ей больше не нужно сбрасывать вес.

  • Настюша постройнее стала!
  • Хватит худеть!
  • Ее Потап не кормит.
  • Шикарная форма!
  • Стройняшечка!
  • Настя, красотка!
  • Красавица!

Как мы ранее писали, Каменских поделилась потрясающей новостью, они с Потапом долетели на Мальдивы.

Напомним, что ранее Потап восхитил знаковым подарком от Насти Каменских.

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