Обворожительная Каменских сразила наповал фигурой в купальнике: глаз не оторвать

Украинская певица Настя Каменских с мужем Потапом решили не оставаться на новогодние праздники в Украине. Парочка решила отправиться к нежному солнцу и ласковому морю, как это уже сделали звездные коллеги. Потап и Настя в этом году выбрали для поездки Мальдивы, а в прошлом году семейство отдыхало в Мексике и восхищало поклонников жаркими фото.

В этом году музыкальные муж и жена решили не отставать, а вновь радовать фанатов своими снимками. Так, Настя прилетела на Мальдивы и решила это отпраздновать бокалом шампанского. Конечно же, лучше всего это сделать на белоснежном пляже в минимуме одежды. На своей страничке в Instagram Каменских опубликовала несколько действительно знойных кадров, которые будоражат воображение.

Певица надела голубой купальник, а волосы украсила тропическим цветком. Она нежно щурится солнышку и соблазнительно улыбается.

Настя Каменских в купальнике на Мальдивах (фото: instagram.com/kamenskux)

Но на этом звезда фотосессию не закончила. На новых фото она предстала в черном бикини, с украшением на шее и солнцезащитных очках. Такой образ очень эффектно подчеркнул фигуру певицы.

Настя Каменских очаровала стройной фигурой (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях подписчики в один голос отметили, что Настя очень похудела. Но многие фанаты написали ей, что достаточно и ей больше не нужно сбрасывать вес.

Настюша постройнее стала!

Хватит худеть!

Ее Потап не кормит.

Шикарная форма!

Стройняшечка!

Настя, красотка!

Красавица!

Как мы ранее писали, Каменских поделилась потрясающей новостью, они с Потапом долетели на Мальдивы.

Напомним, что ранее Потап восхитил знаковым подарком от Насти Каменских.