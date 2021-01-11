В объятиях любимого: 62-летняя Мадонна засыпала сеть фото из путешествия с 26-летним бойфрендом

Не так давно Мадонна организовала себе тур по Африке, куда взяла и своего молодого бойфренда, 26-летнего Ахламалика Уильямса. Пара отправилась в путешествие 30 декабря, сначала посетив Малави. Здесь эпатажная певица в свое время усыновила детей: 15-летнего Дэвида Банду и 15-летнюю Мерси Джеймс, а также 8-летних дочерей-близнецов Стеллу и Эстер Чикконе. Компанию им составил и сын Мадонны от Гая Риччи - 21-летний Рокко. Затем они побывали в Кении.

Мадонна с бойфрендом (фото: instagram.com/madonna)

В своем блоге Мадонна сделала много постов, показав ролики и фото. Певица со своей командой побывала в детских домах, пообщалась с местными жителями и сняла несколько роликов невероятной природы… В своем Instagram Мадонна называет страну не иначе как «домом вдали от дома». Напомним, певица создала свою благотворительную организацию Raising Malawi, которая поддерживает сирот и уязвимых детей.

Мадонна и ее сын (фото: instagram.com/madonna)

Для полета звезда подобрала массу ярких аутфитов. Один из самых гламурных образов - в джинсовом голубом комбинезоне и шляпке. С розовыми волосами, выдающимися скулами и минимальным макияжем, она явно старается соответствовать своему молодому любовнику.

Напомним, недавно Моника Беллуччи предстала в культовом образе Мадонны для глянцевого издания.