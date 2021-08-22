В объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила нежностью с мужем на фоне яркого заката

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик также успешно ведет свой блог, в котором делится полезными советами в сфере кулинарии или же отношений, а также показывает повседневные моменты своей жизни и любимую семью. Так, артистка с мужем Андреем Диким отправились на прогулку на закате и не сдержали чувств перед объективом камеры.

Романтическими фото в объятиях любимого Лилия поделилась на своей странице в Instagram .

Для вечернего променада ведущая выбрала белоснежное платье в пол и белые кроссовки. Волосы она оставила распущенными, а также сделала нежный макияж и дополнила лук массивными круглыми серьгами. Ее супруг же был в джинсах и коричневой рубашке.

Звездная парочка эффектно позировала на проселочной дороге, обнимаясь и целуясь. Компанию им составила их собачка Дикси, которую Ребрик держала на руках. За их спиной открывается красивый вид на яркий алый закат.

Как отметила в подписи Лилия, автором красочных фото стал ее соведущий на канале "Украина" Анатолий Анатолич.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий устроили романтическую съемку на закате (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"…і нехай навколо вас буде кольорово! Затишного та душевного вечора вам… Яскравого! Унікального! Радісного!" - написала Ребрик.

Подписчики ведущей оценили красивые кадры и засыпали ее теплыми отзывами в комментариях.