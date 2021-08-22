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В объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила нежностью с мужем на фоне яркого заката

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Воскресенье 22 августа 2021 14:21
В объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила нежностью с мужем на фоне яркого заката Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик также успешно ведет свой блог, в котором делится полезными советами в сфере кулинарии или же отношений, а также показывает повседневные моменты своей жизни и любимую семью. Так, артистка с мужем Андреем Диким отправились на прогулку на закате и не сдержали чувств перед объективом камеры.

Романтическими фото в объятиях любимого Лилия поделилась на своей странице в Instagram.

Для вечернего променада ведущая выбрала белоснежное платье в пол и белые кроссовки. Волосы она оставила распущенными, а также сделала нежный макияж и дополнила лук массивными круглыми серьгами. Ее супруг же был в джинсах и коричневой рубашке.

Звездная парочка эффектно позировала на проселочной дороге, обнимаясь и целуясь. Компанию им составила их собачка Дикси, которую Ребрик держала на руках. За их спиной открывается красивый вид на яркий алый закат.

В объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила нежностью с мужем на фоне яркого закатаВ объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила нежностью с мужем на фоне яркого закатаВ объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила нежностью с мужем на фоне яркого заката

Как отметила в подписи Лилия, автором красочных фото стал ее соведущий на канале "Украина" Анатолий Анатолич.

В объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила нежностью с мужем на фоне яркого закатаВ объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила нежностью с мужем на фоне яркого заката

Лилия Ребрик и Андрей Дикий устроили романтическую съемку на закате (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"…і нехай навколо вас буде кольорово! Затишного та душевного вечора вам… Яскравого! Унікального! Радісного!" - написала Ребрик.

Подписчики ведущей оценили красивые кадры и засыпали ее теплыми отзывами в комментариях.

  • Очень красиво на фоне малинового заката! Молодец Анатолич, супер фотограф!
  • Небо - нереальне
  • Гарнючі!! Дякуємо, "Дика сімейка", любимо Вас!!!
  • Вы такие милые, пусть ваша Дикая семейка всегда будет счастлива
  • Неймовірні
  • Вам с друг другом Повезло! Супер
  • Какие же вы хорошенькие
  • Які ви гарні
  • Найкраща сім'я України.

Напомним, ранее хозяйственная Лилия Ребрик поделилась секретным рецептом сладких яблок на Спас.

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