В объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила нежностью с мужем на фоне яркого заката
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик также успешно ведет свой блог, в котором делится полезными советами в сфере кулинарии или же отношений, а также показывает повседневные моменты своей жизни и любимую семью. Так, артистка с мужем Андреем Диким отправились на прогулку на закате и не сдержали чувств перед объективом камеры.
Романтическими фото в объятиях любимого Лилия поделилась на своей странице в Instagram.
Для вечернего променада ведущая выбрала белоснежное платье в пол и белые кроссовки. Волосы она оставила распущенными, а также сделала нежный макияж и дополнила лук массивными круглыми серьгами. Ее супруг же был в джинсах и коричневой рубашке.
Звездная парочка эффектно позировала на проселочной дороге, обнимаясь и целуясь. Компанию им составила их собачка Дикси, которую Ребрик держала на руках. За их спиной открывается красивый вид на яркий алый закат.
Как отметила в подписи Лилия, автором красочных фото стал ее соведущий на канале "Украина" Анатолий Анатолич.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий устроили романтическую съемку на закате (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"…і нехай навколо вас буде кольорово! Затишного та душевного вечора вам… Яскравого! Унікального! Радісного!" - написала Ребрик.
Подписчики ведущей оценили красивые кадры и засыпали ее теплыми отзывами в комментариях.
- Очень красиво на фоне малинового заката! Молодец Анатолич, супер фотограф!
- Небо - нереальне
- Гарнючі!! Дякуємо, "Дика сімейка", любимо Вас!!!
- Вы такие милые, пусть ваша Дикая семейка всегда будет счастлива
- Неймовірні
- Вам с друг другом Повезло! Супер
- Какие же вы хорошенькие
- Які ви гарні
- Найкраща сім'я України.
Напомним, ранее хозяйственная Лилия Ребрик поделилась секретным рецептом сладких яблок на Спас.