Обычные губы и никаких скул: 10 архивных фото Лободы, на которых вы ее вряд ли узнаете

Светлана Лобода известна своим ярким сценическим образом, который последние годы неизменен. Миниатюрная блондинка с пухлыми губами, высокими скулами и роскошными формами любит быть в центре внимания и подчеркивает свою выразительную внешность эффектными нарядами.

Но порой она делится в личном блоге простыми фото из обычной жизни или архивными кадрами, на которых ее имидж еще в процессе становления.

Светлана Лобода относится к тому типу женщин, кто отрицает вмешательство во внешность со стороны пластических хирургов. Отстаивая свою натуральность, певица готова даже судиться. А для наглядного доказательства природных данных регулярно выкладывает в сеть снимки из детства и юности.

Тем не менее, в прессе то и дело появляются комментарии специалистов, которые утверждают, что губы у певицы силиконовые, контуры лица и скулы – результат применения гиалуроновых филлеров, а нос явно исправлен с помощью ринопластики… Мы не будем вдаваться в тонкости любимых бьюти-процедур Лободы, а предлагаем просто полюбоваться, как менялся образ звезды за последние несколько лет.

Светалана Лобода в разные периоды жизни (фото: instagram.com/lobodaofficial)