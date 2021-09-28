Очаровательна: Николь Кидман в прозрачном платье восхитила стройной фигурой

Николь Кидман обожает откровенные наряды и никогда не отказывает себе в них. Для светского раута звезда подобрала новое очаровательное платье Rodarte. Сшитое из прозрачной ткани, оно было по всему периметру декорировано огромными красными цветами. Дополнили наряд звезды коричневые туфли-лодочки, а также крошечный черный клатч и золотой браслет.

Главная изюминка бьюти-образа Николь стала прическа. Впервые за долгое время Кидман сделала себе прическу, за которую ее полюбили миллионы: распустила завитые мелкими кудрями волосы, уложив их на прямой пробор. Лук актрисы невероятно понравился фанатам. Поклонники сразу же вспомнили молодую Николь и ее самые первые роли, сделавшие ее знаменитой на весь мир.

Николь Кидман на мероприятии (фото: instagram.com/nicolekidman)