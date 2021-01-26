Очаровательна: Юлия Санина в ярком пиджаке и с красными губами восхитила поклонников красотой
Украинская певица и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина после участия в проекте не так уж часто радует поклонников своим присутствием в соцсетях.
Конечно же, она постит фото с отдыха и забывает показать своих любимых мужа и сына. Более того: в семье певицы пополнение - пока что это собачка, но времени и сил она отнимает тоже предостаточно. Так что, видимо, Юлии было не до страстных селфи.
Но на этот раз Санина показала фото, из-за которого у фанатов перехватило дыхание. В ярком пиджаке, с огромными сережками-кольцами, с голливудской волной на волосах, с яркими губами и глазами - Юлия напомнила своим поклонникам, что она может перевоплотиться за считанные минуты.
Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
"Столько слов... слова - холодные и пустые. Ничто не сравнится с любимым взглядом, объятиями и родной улыбкой. Об этом снимем новое видео уже через неделю. А пока ловите мою улыбку", - написала Санина.
Поклонники, как обычно, засыпали Юлию комплиментами и добавили, что очень скучали по такой вот Саниной.
- Как же мы уже по вам соскучились, кажется концерта не было целую вечность!
- Такая красивая, твоя улыбка просто превосходная!
- Любимая наша красотуличка!
Напомним, что недавно поклонники назвали певицу и ее мужа самой милой парой украинского шоу-бизнеса.