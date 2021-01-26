Очаровательна: Юлия Санина в ярком пиджаке и с красными губами восхитила поклонников красотой

Украинская певица и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина после участия в проекте не так уж часто радует поклонников своим присутствием в соцсетях.

Конечно же, она постит фото с отдыха и забывает показать своих любимых мужа и сына. Более того: в семье певицы пополнение - пока что это собачка, но времени и сил она отнимает тоже предостаточно. Так что, видимо, Юлии было не до страстных селфи.

Но на этот раз Санина показала фото, из-за которого у фанатов перехватило дыхание. В ярком пиджаке, с огромными сережками-кольцами, с голливудской волной на волосах, с яркими губами и глазами - Юлия напомнила своим поклонникам, что она может перевоплотиться за считанные минуты.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Столько слов... слова - холодные и пустые. Ничто не сравнится с любимым взглядом, объятиями и родной улыбкой. Об этом снимем новое видео уже через неделю. А пока ловите мою улыбку", - написала Санина.

Поклонники, как обычно, засыпали Юлию комплиментами и добавили, что очень скучали по такой вот Саниной.

Как же мы уже по вам соскучились, кажется концерта не было целую вечность!

Такая красивая, твоя улыбка просто превосходная!

Любимая наша красотуличка!

Напомним, что недавно поклонники назвали певицу и ее мужа самой милой парой украинского шоу-бизнеса.