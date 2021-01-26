ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Очаровательна: Юлия Санина в ярком пиджаке и с красными губами восхитила поклонников красотой

Новина українською → Вторник 26 января 2021 12:09
Очаровательна: Юлия Санина в ярком пиджаке и с красными губами восхитила поклонников красотой Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Украинская певица и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина после участия в проекте не так уж часто радует поклонников своим присутствием в соцсетях.

Конечно же, она постит фото с отдыха и забывает показать своих любимых мужа и сына. Более того: в семье певицы пополнение - пока что это собачка, но времени и сил она отнимает тоже предостаточно. Так что, видимо, Юлии было не до страстных селфи.

Но на этот раз Санина показала фото, из-за которого у фанатов перехватило дыхание. В ярком пиджаке, с огромными сережками-кольцами, с голливудской волной на волосах, с яркими губами и глазами - Юлия напомнила своим поклонникам, что она может перевоплотиться за считанные минуты.

Очаровательна: Юлия Санина в ярком пиджаке и с красными губами восхитила поклонников красотойЮлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Столько слов... слова - холодные и пустые. Ничто не сравнится с любимым взглядом, объятиями и родной улыбкой. Об этом снимем новое видео уже через неделю. А пока ловите мою улыбку", - написала Санина.

Поклонники, как обычно, засыпали Юлию комплиментами и добавили, что очень скучали по такой вот Саниной.

  • Как же мы уже по вам соскучились, кажется концерта не было целую вечность!
  • Такая красивая, твоя улыбка просто превосходная!
  • Любимая наша красотуличка!

Напомним, что недавно поклонники назвали певицу и ее мужа самой милой парой украинского шоу-бизнеса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Юлия Санина
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Когда возобновятся международные авиаперевозки: Криклий назвал сроки и условия
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Когда возобновятся международные авиаперевозки: Криклий назвал сроки и условия