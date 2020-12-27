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Очаровательные: Ольга Сумская и Ирина Билык порадовали фанатов красотой на ярком селфи

Новина українською → Воскресенье 27 декабря 2020 13:59
Очаровательные: Ольга Сумская и Ирина Билык порадовали фанатов красотой на ярком селфи Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Lite

Ольга Сумская недавно поделилась с поклонниками рецептом блюда, которое она нежно любит с самого детства - это яйца-грибочки. Актриса поделилась уютным постом: на фото они вместе с мужем демонстрируют плоды своих трудов на кухне.

А теперь актриса порадовала ярким селфи и видео со съемок шоу к Новому году. Она пообещала, что программа будет интересной. На фото и на видео с Ириной Билык обе знаменитости ярко накрашены, у Ирины блестки-тени, а у Ольги - подводка на глазах и яркие губы.

Фанатам пришлось по душе селфи их любимиц, они назвали их невероятными женщинами и очаровательными красотками.

Ольга Сумская (видео: instagram.com/olgasumska/)

Напомним, Ольга Сумская недавно показала кадры со съемок своего нового проекта и шокировала их своим молодым видом.

Ольга появится на фотографиях коллекционного издания "Аркур. Натхнення". В этом всемирно известном французском проекте в свое время приняли участие такие звезды, как Моника Белуччи, Эдит Пиаф, Марлен Дитрих.

Также Наталья Могилевская, которая к Новому году пообещала выпустить новый хит, порадовала уютным новогодним луком: стильные джинсы и каблуки очень понравились фанатам певицы.

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