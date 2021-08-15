"Очень расцвела!" Влюбленная Гросу в блестящем лифе покорила горячим морским фотосетом
Алина Гросу балует поклонников фото из жаркой курортной Одессы. Так, она успела отдохнуть с любимым Романом Полянским и показала морскую романтическую задорную совместную фотосессию. Снимки звезды в бикини вызвали восхищение у поклонников, которые сразу отметили ее волнительные изгибы.
Настало время для нового, не менее жаркого, фотосета в купальнике, которым певица похвасталась в Instagram.
Алина позирует на фоне морского пейзажа. На звезде – пурпурный лиф, расшитый пайетками, и черные плавки с высокой посадкой, прозрачными вставками и шнуровкой по бокам. Она расположилась на надувном матраце, приняв одновременно удобную и эффектную позу.
Алина Гросу отдохнула в летней Одессе (фото: instagram.com/alina_grosu)
Комментаторы искупали Алину в искренних комплиментах, сравнив ее с русалочкой.
- Такая классная! А какое крутое сочетание - море и Алина!
- Супер
- Русалочка
- Невероятная
- Милаха, секси
- Безупречна как всегда
- Просто бомба
- Шикарная
- Очень расцвела Алина
- Замечательная девушка
- Прям верх купальника как у русалочки Ариэль
К слову, в Одессе вместе с Алиной также отдыхают ее родители и младший брат. Вся семья решила разбавить пляжный отдых познавательной культурной программой и отправилась в знаменитые одесские катакомбы.
Алина Гросу с любимым и семьей отправилась изучать катакомбы (фото: instagram.com/alina_grosu)
"На том еще стиле, под землей изучали всей семьей одесские катакомбы. Вы знаете, что они самые длинные в мире- 2700км?" - поделилась интересной информацией знаменитость.
Напомним, что ранее Алина с любимым устроила заплыв с дельфинами и познакомилась с ласковым морским котиком.