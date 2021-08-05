Очередной рекорд: Рианна стала миллиардершей и богатейшей женщиной в музыкальной идустрии

Рианна была официально признана самой богатой женщиной в идустрии музыки, по мнению журнала Forbes.

На этой неделе стало известно, что издание включило ее в список долларовых миллиардеров - суммарное состояние звезды составило $1,7 млрд.

Примечательно, что большую часть этой суммы она получила вовсе не благодаря песням и клипам, а от дохода своего бизнеса. 33-летняя знаменитость заработала около $1,4 млрд на бельевом бренде Savage x Fenty, а также бьюти-бренде Fenty.

На данный момент богаче Рианны в мире шоу-бизнеса только известная американская телеведущая Опра Уинфри. Ее состояние оценивается в 2,7 млрд долларов.

Рианна обрела новый статус (фото: instagram.com/badgalriri)

Интересно, что в этой же публикации отмечено, что компании Рианны более успешные, чем у ее звезд-конкуренток. К примеру, Kylie Cosmetics американской теледивы Кайли Дженнер, KKW Beauty ее старшей сестры Ким Кардашьян, а также Jessica Alba's Honest Company актрисы Джессики Альбы.

К слову, не всегда Рианну сопровождал только успех. В 2019 году певица вместе с концерном LVMH основала модный дом Fenty, который выпускал одежду и обувь. Но зимой 2021-го он был закрыт "до лучших времен". Этим летом Рианна объявила о запуске собственной парфюмерной линии.