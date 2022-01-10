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Одесситы MU2MOON выпустили праздничную песню. Это "Щедрик" в неожиданной обработке

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 17:44
Одесситы MU2MOON выпустили праздничную песню. Это "Щедрик" в неожиданной обработке Участник MU2MOON Вячеслав Питак (фото: instagram.com/mu2moon)
Автор: Lite

Украинская группа MU2MOON выпустила рождественский трек. "Щедрик" в обработке в стиле moonrоck получил очень неожиданное звучание.

По словам самих музыкантов, хоть большинство их творчества и англоязычно, они очень любят и поддерживают украинскую культуру.

"Очень круто наблюдать за песнями, которые живут веками и с каждым десятилетием получают новое звучание. Мы все очень любим рождественские и новогодние праздники, обожаем обмениваться подарками с близкими, наряжать елки, покупать игрушки, да и вообще всю эту крутую атмосферу - снег, запах хвои и мандарин. В классическое звучание "Щедрика" каждый участник группы внес свою идею и получилось очень в нашем стиле!" - рассказывают музыканты.

MU2MOON - группа из Одессы, которая была создана в конце 2020-го и стремительно набирает оборотов.

Меньше, чем за год, ребята выпустили три ЕР, дали несколько больших концертов, которые они называют открытыми репетициями, и выступили на крупных фестивалях, где собрали тысячи людей.

В прошлом году вокалист MU2MOON Вячеслав Питак записал совместный трек с Майком Шинодой (вокалист легендарных Linkin Park) - "Open door". Со свойственной ему скромностью парень спрятался за непримечательным псевдонимом Slava.

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