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Одежда по всему полу: Каменских объяснила, зачем устроила дикий беспорядок дома

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 11:16
Одежда по всему полу: Каменских объяснила, зачем устроила дикий беспорядок дома Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменских удивила поклонников снимками своей гардеробной, которая буквально перевернута вверх дном - повсюду валяется разбросанная одежда и обувь.

Как призналась певица в своем Instagram, так она собирается в отпуск и пытается решить, что же взять с собой.

На фото Настя сидит на полу среди царящего вокруг хаоса с задумчивым видом на лице. На артистке домашняя черно-белая толстовка, волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет ни капли макияжа.

Одежда по всему полу: Каменских объяснила, зачем устроила дикий беспорядок домаОдежда по всему полу: Каменских объяснила, зачем устроила дикий беспорядок дома

Настя Каменских показала, как собирается в отпуск (фото: instagram.com/kamenskux)

"Только в одном случае дома может быть такой хаос. Когда началась подготовка к долгожданному отпуску. Признавайтесь, кто как и я любит собирать чемоданы?" - написала Каменских.

Куда она поедет, звезда пока что не стала раскрывать.

Фолловеры Насти принялись обсуждать новые фото и делиться своим опытом.

  • А в итоге в отпуске ничего не нужно, кроме пары футболок, шорт, купальника и тапок
  • Не люблю собирать чемодан!!! Все нужно и ничего не влазит, а ходишь в двух шортах и майках
  • Милашка
  • Я тоже так собираюсь
  • Хорошего отдыха
  • Хорошенькая
  • Такое впечатление,что хату обнесли...
  • Класс, я думала що таке буває у мене в кімнаті!!! Приємно, що я не одна така
  • Или в комнате живут дети
  • Яка красотка
  • Это норм, творческий процесс, потом уберешь

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась дерзким новогодним луком и призналась, что загадала под бой курантов.

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Настя Каменских
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