Одежда по всему полу: Каменских объяснила, зачем устроила дикий беспорядок дома
Настя Каменских удивила поклонников снимками своей гардеробной, которая буквально перевернута вверх дном - повсюду валяется разбросанная одежда и обувь.
Как призналась певица в своем Instagram, так она собирается в отпуск и пытается решить, что же взять с собой.
На фото Настя сидит на полу среди царящего вокруг хаоса с задумчивым видом на лице. На артистке домашняя черно-белая толстовка, волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет ни капли макияжа.
Настя Каменских показала, как собирается в отпуск (фото: instagram.com/kamenskux)
"Только в одном случае дома может быть такой хаос. Когда началась подготовка к долгожданному отпуску. Признавайтесь, кто как и я любит собирать чемоданы?" - написала Каменских.
Куда она поедет, звезда пока что не стала раскрывать.
Фолловеры Насти принялись обсуждать новые фото и делиться своим опытом.
- А в итоге в отпуске ничего не нужно, кроме пары футболок, шорт, купальника и тапок
- Не люблю собирать чемодан!!! Все нужно и ничего не влазит, а ходишь в двух шортах и майках
- Милашка
- Я тоже так собираюсь
- Хорошего отдыха
- Хорошенькая
- Такое впечатление,что хату обнесли...
- Класс, я думала що таке буває у мене в кімнаті!!! Приємно, що я не одна така
- Или в комнате живут дети
- Яка красотка
- Это норм, творческий процесс, потом уберешь
Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась дерзким новогодним луком и призналась, что загадала под бой курантов.