Без одежды и связанная: победительница Холостяк 10 поразила суперинтимным фото

Победительница "Холостяк 10" Даша Ульянова активно ведет соцсети и делится яркими моментами своей жизни, мотивирует и дразнит пикантными кадрами. Девушка держит подписчиков в курсе событий из своей жизни и подбрасывает им поводы для обсуждений. Именно таким поводом стало обнаженное фото красавицы-гимнастки.

Даша запостила в Instagram интимный снимок в стиле ню, позволив поклонникам расмотреть свои прелести.

Девушка предстала полностью обнаженной, прикрыв грудь рукой, а интимные места – цветами. Она также подчеркнула тонкую талию веревкой. Макияж Даши сделан с акцентом на пухлые губы, мейкап легкий и ненавязчивый, ведь фото не требует дополнительных акцентов.

"А за окном почти весна", - провокационный кадр цитатой из песни группы Океан Ельзи девушка.

Даша предстала в сети без одежды (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Мнения поклонников победительницы "Холостяк 10" разделились. Одни посчитали кад соблазнительным и эстетичным, другие – раскритиковали за излишнюю интимность.

Пошло

Зачем? Это для одного быть должно любимого мужчины

Вау, очень круто

Шикарная

Красотка

Просто бомба

Вау, просто бомба, прекрасна

Нужно идти на Холостячку

Это разрыв наших сердец

Ого, смело

Неожиданно

Искусство

Стоит отметить, что ранее девушку буквально забросали вопросами о ее бывшем возлюбленном – экс-холостяке Максиме Михайлюке. Дело в том, что красавец-пилот готовится стать отцом – его возлюбленная Дарья Хлыстун беременна первенцем.

Даша балует поклонников пикантными фото (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Хочу сказать только одно: "Пусть у всех все будет хорошо". От чистых мыслей и искренней благодарности всем и всему, что было на нашем жизненном пути, мы сами становимся счастливей",- философски заметила Даша.