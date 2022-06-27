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И один в поле воин: украинский певец показал эпатажный клип-антиутопию

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 17:38
И один в поле воин: украинский певец показал эпатажный клип-антиутопию Денис Борисовский (фото: Muscreators)
Автор: Lite

Денис Борисовский (BRSFSKY) выпустил на днях эпатажный клип-антиутопию Стадо.

Это социальный протест против коллективизма, безликости, страха, молчания и безответственности. И хотя клип снимали до войны, в нем можно уловить межстрочный жесткий сарказм о форме правления РФ, а также про образ мышления ее граждан.

"Толпы как таковой и нет. Она у нас в голове. Бояться - это нормально. Но никогда не перекладывайте ответственность на кого-то. Ведь, чтобы жить собственной жизнью, нужно делать собственный выбор", - комментирует BRSFSKY.

Добавим, что песня резко отличается от всего, что творил Денис раньше - будто тоже протестует против привычного уклада. Впервые артист использовал речитатив: необычная и даже иногда странная ритмика текста лишь подчеркивает и нагнетает тревожность.

А в клипе мы видим артиста в необычном агрессивном образе. Ведь именно благодаря здоровой агрессии мы можем отстаивать личные границы.

Ранее мы писали, что известная телеведущая Надежда Матвеева выходит замуж за младшего на 20 лет мужчину.

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