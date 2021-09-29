Один из самых узнаваемых украинских актеров рассказал о жене-героине и изменениях в жизни после рождения ребенка

Насыщенный график съемок и рабочих поездок за границу этого актера поражает. До 25-ти лет он успел поработать во многих ярких проектах. А прошлый год стал абсолютно знаковым в личной жизни звезды: в июне он женился на украинской актрисе Марие Заныборщ, а в сентябре пара стала родителями сына Петра.

О жене-героине

У меня потрясающая жена! Ее просто не описать словами. Например, два месяца назад я на месяц уехал на съемки в Румынию, а Мария осталась с ребенком одна. Слава Богу, помогали теща с тестем. Но все равно это было крайне сложно - такой период преодолеть… Мне - в первую очередь. Я на 26-й день уже сидел в Румынии с комом в горле, потому что очень хотел домой к жене и ребенку. В этом плане она у меня героиня. И это не какие-то высокопарные слова, потому что это не первый случай, когда я уезжал, и жена справлялась с хозяйством сама.

О праздновании первого дня рождения сына

Рано утром 9 сентября мы должны были улетать в Венецию на 3 дня на кинофестиваль. Вот такая возможность выпала. А за день до этого, 8 сентября, был день рождения нашего сына. Парадокс в том, что у меня еще и репетиция в театре была в эту же дату. Поэтому мы праздновали у себя дома. К нам в гости приехали родные, друзья, надарили подарков ребенку, и мы в прекрасной атмосфере провели время вместе. Сын сидел, ел торт и в этот же день пошел - сделал первых три шага. И потом, когда мы с женой вернулись с Италии, он нас уже встречал, бежа к нам.

Об изменениях в жизни после рождения ребенка

Я никогда не испытывал страха быть родителем. Никогда. Я с детства очень сильно люблю детей. Неважно, в каком возрасте стал бы отцом. Я очень рад, что на тот момент мне было 24 года. Потому что, когда мне будет 44, моему ребенку будет 20. И я надеюсь, мы с ним будем лучшими друзьями.

Многие мои родные, друзья и знакомые говорят, что я очень повзрослел за этот год. Мне сложно судить самому. Но верю и надеюсь, что так и есть. Конечно, жизнь изменилась кардинально, потому что сын требует максимального внимания к себе. У меня как раз тот ребенок, который не может сам сидеть в уголке и листать какую-то книжечку. Нет-нет-нет. Он без нашего внимания не останется один.

Мы с женой проводим с ним много времени. А на следующий день мне надо быть готовым в театре, потому что у меня спектакль, у меня репетиция, у меня съемочный период, который может быть даже в другом городе. Поэтому нужно успевать сделать все. Надо быть намного активней.

Но этим и прекрасна жизнь. Ведь я не один такой человек. Бывает, что у людей и по 4 ребенка. И это чудесно. Жизнь становится ярче. Есть такое понятие у нас в профессии как эмоциональный опыт. Так вот, я надеюсь, что благодаря моему ребенку, мой эмоциональный опыт вырастет, будет шире и богаче.

О предрассудках коллег относительно детей

Главный страх моих коллег, как мне кажется, это то, что их карьера и самореализация приостановятся с появлением в жизни ребенка. Но это не так. Я считаю, что ты сам можешь сбавить обороты, но дитя твоему личностному росту - не помеха. Мне кажется, ребенок может только помочь сделать еще несколько шагов вперед.

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О принципах в воспитании малыша

Сыну только годик, но он знает, что прикасаться к телефону нельзя. Ему это неинтересно. Также Мария запрещает пользоваться телевизором, когда мы проводим время с ребенком. И, естественно, мы с женой стараемся как можно больше беседовать с малышом, - со временем это становится все увлекательней.

О поездке на Венецианскиймеждународный кинофестиваль

В юношестве я даже и не думал о поездках на подобные мероприятия. Потому что единственный вопрос, который меня мучал, это желание попасть в кадр. Я хотел, чтобы на экране меня увидели мои родные и друзья - не более, на тот момент. Теперь, конечно, все по-другому.

Я люблю авторскоенезависимое кино. И как раз у меня была возможность поработать в таком фильме. Он называется "Носорог". Это был удивительный опыт. А попасть на Венецианский кинофестиваль - большое везение. Просто чудная возможность. Особенно, учитывая то, что два года мы нигде не были. И тут - вырваться на 3 дня, да еще и на старейший международный кинофестиваль мира, где в этом году было столько громких имен и такие премьеры… В частности, были представлены фильмы моего любимого режиссера Паоло Соррентино - "Рука Бога" и "Дюна". Это очень здорово!

Вместе - с учебы! (все фото в материале - из личного архива актера)