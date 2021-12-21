Всего один шаг: топ-5 звездных пар, любовь которых началась с ненависти

Не все истории любви начинаются красиво, как в сказке. Многие знаменитости прошли через период взаимной неприязни, прежде чем рассмотреть друг в друге вторую половинку.

Вспоминаем звездные пары , которые не понаслышке знают, что такое – от ненависти до любви один шаг.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Итальянская кинодива и французский актер познакомились на съемочной площадке фильма "Квартира" в 1996-м году. И буквально сразу между ними пробежала искра. Но не взаимной любви, а неприязни. Венсан позже вспоминал, что Моника показалась ему "еще одной грудастой моделью, которая решила стать актрисой". А Моника подумала, что Кассель – заносчивый тип.

Впрочем, после нескольких съемочных дней ненависть вменилась симпатией, а позже – головокружительным романом и женитьбой. Пара была счастлива в браке (хотя и весьма необычном, проживающем на 2 страны) долгих 14 лет, прежде чем окончательно рассталась.

Моника и Венсан не сразу полюбили друг друга (фото: Getty Images)

Настя Каменских и Потап

Настя и Потап, которые начали карьеру с хита "Не пара", вполне соответствовали этому описанию. Артисты на дух не переносили друг друга, постоянно выясняли отношения и ругались буквально "до выдирания волос", как вспоминала Каменских в одном из интервью. Алексей Потапенко при этом был женат, Настя строила свою личную жизнь. И потому ни о каких чувствах речи идти не могло.

Но годы совместного творчества и гастролей сделали свое дело. Оказалось, что артисты давно влюблены. В 2019-м Настя и Потап сыграли пышную свадьбу и с тех пор радуют фанатов новостями из своей идиллической семейной жизни.

Настя и Потап наконец рассмотрели друг в друге любовь (фото: Getty Images)

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Все знают, что актеры познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", где между ними вспыхнула настоящая страсть. Но мало кому известно, что в начале съемок Анджелина и Брэд не просто не поладили, а вели себя "как скорпионы в банке", по словам режиссера. "Брэд мне казался заносчивым и высокомерным. А я ему, наверное, − чокнутой истеричкой", − вспоминала Джоли.

Говорят, что два голливудских секс-символа в итоге были заперты в одном вагончике, чтобы они, наконец, нашли общий язык. И это сработало − с тех пор они уже не расставались, официально связав себя узами брака только в 2014-м. За эти годы пара завела шестерых детей и казалась весьма счастливой. Правда, разрыв отношений вышел не менее скандальным, чем начало. Экс-супруги до сих пор делят детей и теперь уже действительно друг друга на дух не переносят.

Джоли и Питт всегда были страстной парой (фото: Getty Images)

Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг

"Дневник памяти" – один из самых романтичных фильмов в мировом кинематографе, где главные роли так убедительно сыграли Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг. Кажется, страсть и притяжение между актерами ощущаются даже сквозь экраны. Но вот в реальной жизни Райан и Рэйчел едва сдерживали взаимные претензии и упреки.

Голливудский сердцеед был недоволен всем, что делала Рэйчел. И даже во всеуслышание заявил, что хочет другую напарницу. Мол, любая актриса справилась бы с ролью лучше Макадамс. Но уже к концу съемочного процесса сладкая экранная парочка действительно закрутила бурный роман, который продолжался целых три года.

Рэйчел и Райан изображали любовь и "попались" (фото: Getty Images)

Мила Кунис и Эштон Катчер

Мила и Эштон также вынуждены были изображать влюбленную парочку в "Шоу 70-х" в то время, когда "чувств" хватало едва на то, чтобы не поскандалить. Правда, они все равно скандалили, а вся съемочная площадка не переносила их разборки.

Но встретившись спустя много лет, Кунис и Катчер вдруг прозрели: между парой вспыхнула настоящая страсть, которая вылилась в семейное счастье. Актеры поженились в 2015-м после трех лет отношений и воспитывают двоих детей.

Мила Кунис и Эштон Катчер нашли друг друга на съемках (фото: Getty Images)