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Всего один трюк: Кайли Дженнер раскрыла секрет своей роскошной фигуры

Новина українською →
США, Четверг 15 июля 2021 19:34
Всего один трюк: Кайли Дженнер раскрыла секрет своей роскошной фигуры Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер - обладательница роскошного тела. Пышные бедра и грудь знаменитости отлично подчеркивает осиная талия. Многие фанаты мечтают о таких пропорциях, а потому новый пост Кайли будет им особо полезен.

Девушка показала, как ей удается сделать фигуру столь совершенной.

"Вот как выглядит мое послеполуденное время", - написала Дженнер, запостив короткий ролик. В нем девушка сначала делает себе новый маникюр. В этот раз инстадива подобрала себе стильную вариацию френча с фигурной белой полосой по краю.

А после Кайли отправилась в спортзал работать над своей фигурой. Девушка продемонстрировала, что занимается на беговой дорожке и других тренажерах. При этом на талию она надевает специальный пояс для похудения. С его помощью жировая прослойка в районе талии уменьшается, тогда как в "нужных" местах объемы остаются. Гениально, как и все, что делает Кайли.

Кайли Дженнер показала свой обычный день (видео: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, сейчас Кайли Дженнер вновь сошлась с отцом своего ребенка - рэпером Трэвисом Скоттом. Пара официально подтвердила данную информацию. Но в то же время не стремится и дальше выставлять личную жизнь напоказ.

Также Кайли показала новый провокационный наряд для выхода в свет.

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