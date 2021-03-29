Один ввысь, другая - вширь: Маша Ефросинина очаровала фото с подросшим сыном
Известная ведущая Маша Ефрсинина радуется теплой погоде, ведь она наконец-то смогла открыть дачный сезон. С собой на природу она взяла сыночка Александра и порадовала поклонников новым фото с мальчиком.
В своем Instagram знаменитость показала их дачные будни и забавно пошутила о том, как подрос ее 6-летний сын.
На фото мама с сыном запечатлены в обнимку на фоне кирпичного забора. Они одеты просто и тепло, как и полагается за городом - в штаны и куртки темных оттенков, а также шапки. Мальчик держит поводок с их собачкой Ясей.
Отметим, что на лице ведущей нет на капли макияжа.
"Пока мы ждали открытия дачного сезона, два моих товарища прилично вымахали: один ввысь, другая - вширь", - с юмором подписала кадр Ефросинина.
Маша Ефросинина с сыном открыли дачный сезон (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Саша действительно заметно подрос, а домашний любимец неплохо отъелся.
Подписчики шутливо советуют посадить собаку на диету и умиляются забавному снимку в комментариях.
- Ты худая, Яся толстая, Санек любимка! Ничего не меняется, скучаю
- Та что вширь вообще на хорошего Барашка смахивает!!!
- Які ви красиві і сяючі
- Оооо, це ж класно як діти ростуть!
- Н-да, собаню на дієту!!!
- Удивительно, выросли!
- Все стройные! Собака красивая и ухоженная!
- Я сразу даже подумала, что вы ещё одну собаку завели
- Живой красивый кадр!
- Какая смешная сарделька
- Да, мне тоже очень нравится, классная худышка. А Сашенька вытянулся, молодец.
- Красатулька! мне кажется, Маша с возрастом всё моложе, я ею восхищаюсь
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