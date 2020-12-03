Одинаково хорошенькие: Ева Лонгория растрогала схожестью с 2-летним сыном

Ева Лонгория стала мамой в 2018-м году, и каждый этап взросления ее сына Санти был на виду у многочисленных интернет-пользователей. Тем не менее, в последнее время фолловеры 45-летней актрисы не устают изумляться, как незаметно Сантьяго из крошки превратился в личность со своим характером. Не менее умиления у фанатов вызывает и тот факт, что мальчик становится все больше похож на свою знаменитую маму. Одно из последних фото на странице Евы стало отличным тому доказательством.



Ева и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

На новом фото Ева позирует с сыном во время прогулки. Сама актриса одета в спортивные брюки, светло-сиреневый лонгслив, а также белый стеганый жилет. Из аксессуаров она прихватила солнцезащитные очки cat eye, а также защитную маску. Санти заботливая мама одела в серые удобные брюки, синий джемпер и голубые кроссовки. Пост звезда посвятила здоровью детей.

"Нет большего подарка, чем возможность вырастить счастливого и здорового ребенка. Как мама, я очень благодарна Санти за то, что он имеет доступ к основным питательным веществам, которые нужны ему для роста здоровым и сильным. К сожалению, это не относится к миллионам будущих мам и младенцев в США и во всем мире, которые изо всех сил пытаются получить правильное питание, необходимое для счастливой и здоровой жизни…", - написала Лонгория и посоветовала комплекс витаминов, который использует.

В ответ сеть взорвалась умиленными комментариями. "Это слишком мило", "Какие вы хорошенькие", "Он стал таким большим", "Твоя маленький мальчик более, чем восхитительный!", - пишут фанаты. Многие в который раз отметили и схожесть мамы и ребенка.

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