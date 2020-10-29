Я одинокая кошка: Адель дала честный ответ о своей личной жизни

Певица не состоит в отношениях

Адель вновь дала повод говорить о себе. В этот раз звезда решила расставить все точки над и в отношении личной жизни. Как известно, в прошлом году певица рассталась со своим мужем Саймоном Конекки, после чего практически не появлялась на публике. Артистка, которую обожают во всем мире, перестала давать концерты и решила дать себе время на восстановление и воспитание сына. Результат превзошел все ожидание - Адель изменилась до неузнаваемости, скинув несколько десятков кило и буквально стала другим человеком. Постепенно она вернулась к прогулкам с друзьями и тусовкам. В результате девушке стали приписывать роман с рэпером Скептой, с которым она якобы проводила максимум свободного времени, а также флиртовала в соцсетях.



Адель дала ответ о личной жизни (фото: instagram.com/adele)

На днях певица наконец вернулась и к зрителям - она представила новое шоу, ведущей которого стала. Благодаря этому фанатам удалось узнать много нового. Так, Адель впервые прокомментировала потерю веса. А также намекнула на свою личную жизнь.

Но позже она сделала пост в сети Instagram, который расставил все по своим местам. Певица выложила скрин с шоу и написала: "Отлично провели время на SNL! Спасибо самым замечательным актерам, съемочной группе, сценаристам и продюсерам. Какая вы возвышенная группа людей. Лорн, спасибо, что поверил в меня! Линдси - моя сестра на всю жизнь, Майя - моя комедия и мама-герой! Плюс радость публики как на генеральной репетиции, так и на живом шоу! Я сделала это ради радости, и я надеюсь, что вы тоже поняли это! Удачи на выборах, Америка, я тебя очень люблю. Заботьтесь друг о друге и позаботьтесь о себе. Счастливого Хэллоуина! Я возвращаюсь в свою пещеру, чтобы быть (холостой) кошечкой, какой я и являюсь! Мир, до следующего года".

К слову, многие фанаты пришли в восторг от такой новости, так как считают, что Адель достойна большего. Говорят, Спекта - настоящий ловелас и любит заводить ни к чему не обязывающие романы.

Напомним, ранее Адель появилась в наряде от украинского дизайнера.