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Только одна любовь: Дженнифер Лопес сделала романтическое признание под соблазнительным фото

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США, Четверг 10 июня 2021 19:31
Только одна любовь: Дженнифер Лопес сделала романтическое признание под соблазнительным фото Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес в последнее время редко выкладывала фото в сеть. Информацию о ее новом романе поклонники получали от инсайдеров, которые всегда готовы рассказать интересные подробности из жизни дивы.

Но несколько часов назад Дженнифер наконец поделилась новым постом, которым намекнула на свое романтическое состояние.

На снимках Дженнифер Лопес позирует, сидя в ярко-красной машине. Она примерила серебристый бюстгальтер, а также белоснежную рубашку свободного кроя. А дополнили все красная бейсболка и крупные серьги в виде крестов. Волосы Дженнифер уложили в небрежную укладку, а макияж сделали с соблазнительными smoky eyes.

Только одна любовь: Дженнифер Лопес сделала романтическое признание под соблазнительным фото

Только одна любовь: Дженнифер Лопес сделала романтическое признание под соблазнительным фотоДженнифер Лопес вновь счастлива (фото: instagram.com/jlo)

"Существует только одна любовь, Все хороше впереди", - процитировала певица строчку из песни Cambia El Paso Энди Харлоу. Такой трогательный настрой под чувственными снимками вызвал среди ее фолловеров настоящий ажиотаж. "Только одна-единственная", "Королева вернулась", "О да", "Горячо", "Лучшая", "Идеал", "Я заинтригован", - не могут остановиться они.

Ранее мы писали, что певица строит планы о совместной жизни со своим новым возлюбленным Беном Аффлеком.

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