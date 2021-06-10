Только одна любовь: Дженнифер Лопес сделала романтическое признание под соблазнительным фото

Дженнифер Лопес в последнее время редко выкладывала фото в сеть. Информацию о ее новом романе поклонники получали от инсайдеров, которые всегда готовы рассказать интересные подробности из жизни дивы.

Но несколько часов назад Дженнифер наконец поделилась новым постом , которым намекнула на свое романтическое состояние.

На снимках Дженнифер Лопес позирует, сидя в ярко-красной машине. Она примерила серебристый бюстгальтер, а также белоснежную рубашку свободного кроя. А дополнили все красная бейсболка и крупные серьги в виде крестов. Волосы Дженнифер уложили в небрежную укладку, а макияж сделали с соблазнительными smoky eyes.

Дженнифер Лопес вновь счастлива (фото: instagram.com/jlo)

"Существует только одна любовь, Все хороше впереди", - процитировала певица строчку из песни Cambia El Paso Энди Харлоу. Такой трогательный настрой под чувственными снимками вызвал среди ее фолловеров настоящий ажиотаж. "Только одна-единственная", "Королева вернулась", "О да", "Горячо", "Лучшая", "Идеал", "Я заинтригован", - не могут остановиться они.