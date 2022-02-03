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Одно главное требование: инсайдеры рассказали, какую женщину ищет Брэд Питт

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Четверг 03 февраля 2022 17:18
Одно главное требование: инсайдеры рассказали, какую женщину ищет Брэд Питт Брэд Питт (фото: instagram.com/brioni_official)
Автор: RBC.UA

Не так давно в сети появились слухи, что голливудский актер Брэд Питт встречается со своей соседкой, шведской певицей Люкке Ли. Однако инсайдеры поспешили опровергнуть эту информацию, заверив общественность, что звезды не общались уже несколько лет.

Источник, вхожий в близкое окружение экс-мужа Анджелины Джоли, поведал также, какая женщина – идеал для Питта. Оказывается, у Питта есть одно основное требование.

Первое, что отметил инсайдер – Бред Питт "обожает уединение, поэтому он держится подальше от общественного внимания". Актер на данный момент ни с кем не встречается и старается сделать свою жизнь максимально приватной. И выбирать девушку будет по главному принципу – его спутница должна быть "совершенно не похожа на его бывших", сказал он изданию HollywoodLife.

Одно главное требование: инсайдеры рассказали, какую женщину ищет Брэд ПиттОдно главное требование: инсайдеры рассказали, какую женщину ищет Брэд Питт

Актер в активном поиске (фото: instagram.com/brioni_official)

Также он отметил, что далеко не каждая девушка смогла бы встречаться с Питтом. А еще – что актер действительно мечтает найти родственную душу. Но из-за повышенного внимания прессы это ему не удается.

"Ему нужна сильная женщина, которая выдержит давление со стороны. Если актер начнет проводить время с подругой, интернет-пользователи будут говорить, что они встречаются", – подчеркнул аноним.

Ранее мы писали, что Джуд Лоу снялся для Brioni в компании 25-летнего сына.

Напомним, Джоли не так давно заставила говорить о романе с молодым музыкантом, который он сам подтвердил.

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