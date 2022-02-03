Одно главное требование: инсайдеры рассказали, какую женщину ищет Брэд Питт

Не так давно в сети появились слухи, что голливудский актер Брэд Питт встречается со своей соседкой, шведской певицей Люкке Ли. Однако инсайдеры поспешили опровергнуть эту информацию , заверив общественность, что звезды не общались уже несколько лет.

Источник, вхожий в близкое окружение экс-мужа Анджелины Джоли, поведал также, какая женщина – идеал для Питта. Оказывается, у Питта есть одно основное требование.

Первое, что отметил инсайдер – Бред Питт "обожает уединение, поэтому он держится подальше от общественного внимания". Актер на данный момент ни с кем не встречается и старается сделать свою жизнь максимально приватной. И выбирать девушку будет по главному принципу – его спутница должна быть "совершенно не похожа на его бывших", сказал он изданию HollywoodLife.

Актер в активном поиске (фото: instagram.com/brioni_official)

Также он отметил, что далеко не каждая девушка смогла бы встречаться с Питтом. А еще – что актер действительно мечтает найти родственную душу. Но из-за повышенного внимания прессы это ему не удается.

"Ему нужна сильная женщина, которая выдержит давление со стороны. Если актер начнет проводить время с подругой, интернет-пользователи будут говорить, что они встречаются", – подчеркнул аноним.