Официально: KALUSH Orchestra поедут на Евровидение 2022 (видео)

KALUSH Orchestra все же поедет в Турин представлять Украину на Евровидении 2022. Перед этим группа даст серию благотворительных концертов в Европе, деньги с которых пойдут на поддержку волонтеров и ВСУ.

Об этом решении музыканты сообщили во время импровизированного выступления во Львове на Площади Рынок, передает Суспільне .

Сейчас все необходимые документы для выезда ребят за границу оформлены. Общественный вещатель тоже получил официальное разрешение на поездку группы от руководства государства.

"Сегодня мы встретились с группой первый раз во Львове, чтобы порепетировать всем вместе, а не онлайн. И скоро мы едем в честь поддержки Украины, в рамках Евровидения, в тур по сбору средств", - сказал фронтмен группы Олег Псюк во время выступления.

"Хотим показать украинскую музыку мировому сообществу, наш дух, что нас не сломать. В такое сложное время нам очень нужна поддержка", - добавляют музыканты.

Напомним, первые репетиции начнутся 30 апреля. Именно тогда европейская публика сможет вживую услышать "Stefania" со сцены песенного конкурса.

Между тем букмекеры не меняют свои прогнозы. По мнению экспертов, именно KALUSH Orchestra одержит победу на Евровидении в этом году.

Отрыв от ближайших преследователей украинского коллектива - колоссальный.