Официально вместе: Кайли Дженнер умилила трогательным фото с Трэвисом Скоттом

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, которые недавно намекнули на воссоединение , не оставили поклонникам места для сомнений.

Кайли запостила в своем блоге снимок, на котором пара нежно целуется на фоне картин. Малышка Сторми тоже присутствует на фото - ее заботливый отец успевает держать, пока целует Кайли. Идиллическую картинку Дженнер подписала высказываем об отцовских качествах Трэвиса.

Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом (фото: instagram.com/kyliejenner)

"С днем отца @travisscott. Одного дня недостаточно, чтобы почтить отца, которым ты являешься. Мы так счастливы иметь тебя…", - написала она. Сам рэпер ответил Кайли с помощью эмодзи, среди которых преобладают красноречивые сердечки.

А публика, казалось бы, только и ждала этого момента: "Я так рада за вашу семью", "Это очень трогательно!", "Мы все этого ждали", "Лучшие родители для лучшей маленькой девочки", "Крик", "Я плачу", - пишут фолловеры. Количество отметок "нравится" в данном посте уже перевалило за 12 миллионов, что выше всех показателей на странице Дженнер.