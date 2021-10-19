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Огневич раскрыла закулисные секреты "Холостячки" и сделала признание о подарках от участников

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 17:58
Огневич раскрыла закулисные секреты "Холостячки" и сделала признание о подарках от участников Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Ольвия Агаркова

"Холостячка 2" Злата Огневич продолжает выбирать того самого из претендентов на руку и сердце певицы, которые борются за ее расположение на проекте. К слову, в шоу уже произошли первые поцелуи! Звезда поцеловалась не с одним, а сразу с несколькими мужчинами. Причем в рамках одного свидания! Так, Андрей Задворный очень возмутился и расстроился, узнав, что его конкурент Дмитрий Шевченко также прикоснулся к губам Златы, которую он поцеловал первый! А пока на проекте кипят нешуточные страсти, Злата решила ответить на вопросы подписчиков в соцсети.

Она решила в Instagram раз и навсегда прояснить вопрос о подборе образов на проекте.

Злата получила порцию критики своего стиля – ее наряды на проекте не осудил только ленивый. Сетевые критики называли их безвкусными и даже заметили, что певица донашивает одежду за участницами "Холостяка", ведь некоторые аутфиты были идентичными.

Артистка решила в очередной раз поднят тему выбора своих образов для съемок, а попутно и приоткрыла закулисные тайны проекта.

"Даже если со мной будет работать великий Пьер Бальман, это все равно не удовлетворит всех желающих. Чтобы раз и навсегда развеять по поводу стиля и мейка, скажу так – у проекта Холостячка есть свой пул визажистов и стилистов. Они классные, профессиональные ребята. У каждого бренда, артиста, проекта есть позиционироване и определенная линия – так называемая "Библия проекта", которой все следуют. В том числе и участники, которые задействованы в съемках проектов "Холостяк" и "Холостячка", - пояснила звезда.

Также она ответила на вопрос, носит ли украшения, подаренные ей участниками реалити, ведь многие мужчины преподнесли звезде в качестве презента ювелирные изделия.

"Я ношу все украшения, которые у меня есть", - сдержанно призналась Злата.

Огневич раскрыла закулисные секреты &quot;Холостячки&quot; и сделала признание о подарках от участников

Скриншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Также она рассказала, что позволяет ей всегда быть в тонусе и жить в гармонии с собой.

Огневич раскрыла закулисные секреты &quot;Холостячки&quot; и сделала признание о подарках от участников

Скриншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, что ранее участник "Холостячки 2" Роман Васильев рассказал о своем характере и желании поцеловать Злату Огневич.

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