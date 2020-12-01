Огонь: Анита Луценко в красном нижнем белье восхитила поклонников шикарным телом

Тренер показала спортивную фигуру

Анита Луценко - отличный мотиватор для спортивных достижений хотя бы потому, что сама выглядит шикарно. Тренер никогда не скупится на советы, как заполучить тело мечты - и делится ими бесплатно в своем микроблоге. Так недавно Луценко рассказала, как есть картошку и не толстеть. Анита подчеркнула, что идеальная форма достигается не отказом от какого-то продукта, а сбалансированным питанием и тренировками.

Вот и на этот раз знаменитый тренер решила вдохновить своих подписчиков не налегать на булочки и сладости, чего так хочется в осенние и зимние дни, а заняться фигурой. Анита показала снимок, на котором она сидит в красном нижнем белье, на красном фоне и на красном стуле. Тренер кокетливо подогнула одну ногу, но все равно ее шикарную фигуру не скрыть.

"Нехай і в вас і в нас все буде гаразд", - написала Анита.

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty/)

"Огонь", "Шикарная", "Вау", "Лучший мотиватор", "Вы очень красивая!", - написала Анита под своим пикантным снимком.

Напомним, что фитнес-тренер и ведущая проекта "Зважені та щасливі" Анита Луценко известна своей решительностью и смелостью - это касается и экспериментов со внешностью. Она не боится пробовать новое, если ей так хочется - так, в октябре знаменитость поразила поклонников новой, экстремально короткой стрижкой, а также покрасилась в платиновую блондинку.