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Огонь! Горячая Настя Каменских взбудоражила фото топлес из ванной

Новина українською → Четверг 12 ноября 2020 11:42
Огонь! Горячая Настя Каменских взбудоражила фото топлес из ванной Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица поделилась пикантным кадром

Настя Каменских умеет мастерски будоражить поклонников эффектными пикантными кадрами, и даже обнажиться на камеру для нее не проблемма. Пусть часто она сталкивается с критикой в свой адрес посл откровенных фотосетов, но это нисколько не останавливает звезду и не мешает ей демонстрировать свои волнительные изгибы. Так, артистка показала в Instagram фото из ванной комнаты.

Настя делает селфи в зеркале. Судя по всему, она позирует топлес, прикрыв грудь руками. Можно отметить макияж звезды с акцентом на выразительные глаза и пышную копну кудрявых волос.

"Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным - мои обязательные атрибуты классного утра", - перечислила свои источники позитивных эмоций и вдохновения певица.

Огонь! Горячая Настя Каменских взбудоражила фото топлес из ванной

Настя Каменских поделилась горячим селфи (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники не замешкались с комплиментами и теплыми словами в адрес своей любимицы.

  • Настя очень красивая
  • Шикарная
  • Какая же вы красивая, с кудрями особенно, на мой вкус, совершенно прекрасная!
  • Супер
  • Эффектно
  • Красавица
  • Вы огонь!
  • Кокетка
  • Похожа на Маргариту из романа Булгакова

Также ранее Настя заинтриговала поклонников новостями и сопроводила текст эффектным фото в джинсовом наряде, кокетливо обнажив на камеру плечо.

Огонь! Горячая Настя Каменских взбудоражила фото топлес из ванной

Настя Каменских заинтриговала новостями и кокетливым фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Есть такие чувства и слова, которыми хочется поделиться с другими. Особенно если они о любви. Совсем скоро вы сможете почувствовать то, что я хранила в своем сердце. Почувствовать мой vibe", - написала она.

Напомним, что ранее Настя Каменских показала видео из своего личного архива и заинтриговала новым треком.

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