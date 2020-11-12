Огонь! Горячая Настя Каменских взбудоражила фото топлес из ванной

Певица поделилась пикантным кадром

Настя Каменских умеет мастерски будоражить поклонников эффектными пикантными кадрами, и даже обнажиться на камеру для нее не проблемма. Пусть часто она сталкивается с критикой в свой адрес посл откровенных фотосетов, но это нисколько не останавливает звезду и не мешает ей демонстрировать свои волнительные изгибы. Так, артистка показала в Instagram фото из ванной комнаты.

Настя делает селфи в зеркале. Судя по всему, она позирует топлес, прикрыв грудь руками. Можно отметить макияж звезды с акцентом на выразительные глаза и пышную копну кудрявых волос.

"Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным - мои обязательные атрибуты классного утра", - перечислила свои источники позитивных эмоций и вдохновения певица.

Настя Каменских поделилась горячим селфи (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники не замешкались с комплиментами и теплыми словами в адрес своей любимицы.

Настя очень красивая

Шикарная

Какая же вы красивая, с кудрями особенно, на мой вкус, совершенно прекрасная!

Супер

Эффектно

Красавица

Вы огонь!

Кокетка

Похожа на Маргариту из романа Булгакова

Также ранее Настя заинтриговала поклонников новостями и сопроводила текст эффектным фото в джинсовом наряде, кокетливо обнажив на камеру плечо.

Настя Каменских заинтриговала новостями и кокетливым фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Есть такие чувства и слова, которыми хочется поделиться с другими. Особенно если они о любви. Совсем скоро вы сможете почувствовать то, что я хранила в своем сердце. Почувствовать мой vibe", - написала она.

Напомним, что ранее Настя Каменских показала видео из своего личного архива и заинтриговала новым треком.