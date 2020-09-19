Огромная поддержка: Фреймут очаровала редким фото с младшей дочкой на Танцах со звездами 2020

Ведущая привела дочь в студию на репетицию

Ольга Фреймут вылечилась от коронавируса и уже в тетьем прямом эфире появилась на главном паркете страны шоу "Танцы со звездами 2020". Ее возвращение было громким и эффектным, ведь ведущая не побоялась резко ответить самой Екатерине Кухар – строгой судье, которая славиться своими колкими и меткими замечаниями участникам проекта. Ольга и ее партнер по танцам Илья Падзина не собираются сдаваться и уверенно идут вперед, готовя новый номер для четвертого эфира. Так, в разделе сторис Instagram ведущая показала свою главную болельщицу – младшую дочь Евдокию.

Звездная участница "Танцев со звездами 2020" опубликовала художества малышки, которые та нарисовала специально для мамы. "Записка от Евдокии. Буква А", - с умиление подписала кадр Ольга.

Ольга похвасталась милым рисунком дочери (фото: instagram.com/freimutolia)

Позже она показала фото с малышкой, сделанное в съемочном павильоне. Мама и дочка расположились на полу. На девочке – модный и уютный спортивный костюм пудового оттенка. А ее мама выбрала белую футболку и обтягивающие штаны. Ольга позирует без макияжа, а ее волосы собраны в хвост.

Ольга Фреймут показала свою самую большую поклонницу (фото: instagram.com/freimutolia)

К слову, в рамках четвертого прямого эфира Ольга расскажет о самом сложном периоде в ее жизни и назовет год, который стал для нее переломным.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут показала редкое фото со старшей дочкой Златой и рассказала трогательную семейную историю.