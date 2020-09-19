ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Огромная поддержка: Фреймут очаровала редким фото с младшей дочкой на Танцах со звездами 2020

Новина українською → Суббота 19 сентября 2020 19:52
Огромная поддержка: Фреймут очаровала редким фото с младшей дочкой на Танцах со звездами 2020 Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая привела дочь в студию на репетицию

Ольга Фреймут вылечилась от коронавируса и уже в тетьем прямом эфире появилась на главном паркете страны шоу "Танцы со звездами 2020". Ее возвращение было громким и эффектным, ведь ведущая не побоялась резко ответить самой Екатерине Кухар – строгой судье, которая славиться своими колкими и меткими замечаниями участникам проекта. Ольга и ее партнер по танцам Илья Падзина не собираются сдаваться и уверенно идут вперед, готовя новый номер для четвертого эфира. Так, в разделе сторис Instagram ведущая показала свою главную болельщицу – младшую дочь Евдокию.

Звездная участница "Танцев со звездами 2020" опубликовала художества малышки, которые та нарисовала специально для мамы. "Записка от Евдокии. Буква А", - с умиление подписала кадр Ольга.

Огромная поддержка: Фреймут очаровала редким фото с младшей дочкой на Танцах со звездами 2020

Ольга похвасталась милым рисунком дочери (фото: instagram.com/freimutolia)

Позже она показала фото с малышкой, сделанное в съемочном павильоне. Мама и дочка расположились на полу. На девочке – модный и уютный спортивный костюм пудового оттенка. А ее мама выбрала белую футболку и обтягивающие штаны. Ольга позирует без макияжа, а ее волосы собраны в хвост.

Огромная поддержка: Фреймут очаровала редким фото с младшей дочкой на Танцах со звездами 2020

Ольга Фреймут показала свою самую большую поклонницу (фото: instagram.com/freimutolia)

К слову, в рамках четвертого прямого эфира Ольга расскажет о самом сложном периоде в ее жизни и назовет год, который стал для нее переломным.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут показала редкое фото со старшей дочкой Златой и рассказала трогательную семейную историю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ольга Фреймут Танцы со звездами
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Очередной марш и задержания: что сегодня происходит в Беларуси
РБК-Украинаинформационное агентство Очередной марш и задержания: что сегодня происходит в Беларуси