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Океан любви: Катя Осадчая растрогала до слез редкими фото с родителями

Новина українською → Украина, Вторник 22 декабря 2020 19:33
Океан любви: Катя Осадчая растрогала до слез редкими фото с родителями Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадчая часто постит кадры из личной жизни. Ведущая показывает свои будни с любимым мужем Юрием Горбуновым, а также сыночком Иваном. Но в этот раз главными героями ее блога стали родители. Фото с папой и мамой - настоящая редкость в ее блоге. И повод их показать своим фолловерам нашелся более чем достойный. Родители звездной телеведущей отметили годовщину свадьбы.

Океан любви: Катя Осадчая растрогала до слез редкими фото с родителямиОкеан любви: Катя Осадчая растрогала до слез редкими фото с родителямиОкеан любви: Катя Осадчая растрогала до слез редкими фото с родителямиОкеан любви: Катя Осадчая растрогала до слез редкими фото с родителямиОкеан любви: Катя Осадчая растрогала до слез редкими фото с родителямиКатя Осадчая с родителями (фото: instagram.com/kosadcha)

"40 лет вместе! Рубиновая свадьба. Двое детей, двое внуков и океан любви. Мама и Папа крутой пример для нас всех, как сохранить любовь, уважение и отношения сквозь годы", - написала звезда в честь такого неординарного события.

На снимках в своем Instagram Катя позирует вместе с родителями в ресторане, куда семья отправилась отмечать знаменательную дату. От своих фолловеров Осадчая и ее семья получили массу приятных комментариев. Здесь написали свои комментарии и многие звезды шоу-бизнеса.

"Искренние поздравления прекрасным родителям с таким знаменательным событием! Это счастье!", - присоединилась к поздравлениям в сети Ольга Сумская. "Невероятный пример! Горько!", - написала свое поздравление Маша Ефросинина. "Какие красивые… Так держать", - не удержалась от теплых слов и Катя Бужинская.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала, какой подарок подготовили сыну.

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