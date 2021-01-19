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Олег Скрипка голышом прыгнул в прорубь: забавное видео

Новина українською → Вторник 19 января 2021 15:26
Олег Скрипка голышом прыгнул в прорубь: забавное видео Олег Скрипка на морозе (фото: пресс-служба ВВ)
Автор: Анна Шиканова

Олег Скрипка и группа "Вопли Видоплясова" на Крещение 19 января выпустили новое видео на песню "Баня". В клипе можно увидеть купание участников коллектива и их друзей-музыкантов на морозе.

По словам Скрипки, баня - это не просто традиция, а определенная философия жизни: лучше париться в бане, чем париться по жизни. Баня прогревает и очищает тело и душу, всегда способствует искренней беседе, укрепляет организм.

"Баня - лучший источник бодрости и энергии", - комментирует фронтмен группы.

По поверьям, освященная на Крещение "иорданская" вода наделяется целебными чудодейственными свойствами и в целом символизирует начало жизни. Еще с древних времен чрезвычайно популярным был ритуал погружения в водоемы на свежем воздухе. Считалось, что такая процедура очищает душу и дарит здоровье на весь год. Эта добрая традиция сохранилась и сегодня.

В клипе "Баня" украинские рокеры показали настоящий мастер-класс празднования Крещения и оторвались на полную: парились, пели, танцевали, а в завершение еще и нагишом прыгнули в прорубь! В клипе также можно увидеть друзей музыкантов - Ивана Леньо и Романа Бахарева.

Новый клип группы ВВ на песню "Баня"

Отметим, что 2021 год - особый для ВВ, ведь именно в этом году коллектив празднует свой масштабный юбилей: 35 лет творческой деятельности.

Напомним, ранее мы писали о том, что Олег Скрипка дал свой собственный рецепт диетической кутьи.

А также сообщали о том, как в Киеве на Крещение люди окунаются в ледяную воду.

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