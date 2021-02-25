Олег Скрипка спел на английском культовую украинскую песню: фантастическое видео

Олег Скрипка преподнес шедевр Дмитрия Павличко "Два кольори" на мировой уровень и спел на английском эту культовую украинскую песню.

Более того, музыкант презентовал и видео к хиту. Автором клипа выступила эпатажная украинская режиссер Елена Винярская.

В чем уникальность песни "Два кольори"

"Два кольори" - уникальная песня, которая олицетворяет в себе исконные украинские смыслы, народные символы. Легендарный украинский песенник Дмитрий Павлычко еще в прошлом веке писал строки "Червоне - то любов, а чорне - то журба", в которых уместился весь украинский этнокод.

Собственно, в клипе на "Two Colors" Скрипка развивает оригинальную версию песни и наглядно демонстрирует, что женщина - бесконечный источник вдохновения и процветания. Видео адаптирует два национальных цвета - красный и черный - к более урбанистическому образу жизни, "осовременивает" традиционный этнокод.

Олег Скрипка (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Олег Скрипка родился в год создания "Двох кольорів" - поэтому эта композиция приобретает для исполнителя особое значение. Фронтмен ВВ творчески переосмыслил песню и спел на английском, где символы и образы украинской культуры преодолевали языковые и географические барьеры и распространялись во всем мире без ограничений.

Артист считает, что ценности, которые заложены и выраженные в "Двох кольорах", может понять любой житель нашей планеты - и таким образом, способствует их распространению.

"Украина - это не только страна на карте, а особое состояние души", - говорит Скрипка.

Олег Скрипка спел "Two Colors"