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Олега Винника дисквалифицировали из Танцев со звездами

Новина українською → Воскресенье 04 октября 2020 23:30
Олега Винника дисквалифицировали из Танцев со звездами Олег Винник и Елена Шоптенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Автор: Роман Мирончук

Олег Винник не будет принимать участие в продолжении Танцев со звездами 2020

Олег Винник вместе со своей партнершей Еленой Шоптенко заболел коронавирусом. Из-за болезни пара пропустила уже второй эфир танцевального шоу, и по правилам проекта ее дисквалифицировали.

Популярный украинский певец поблагодарил всех телезрителей, участников шоу, а также судей. Он отметил, что полностью согласен с правилами танцевального проекта и пожелал всем удачи.

Кроме того, Олег Винник отдал все свои сегодняшние голоса другой участнице проекта – Ольге Фреймут, которая танцует вместе с Ильей Падзина.

Стоит отметить, что Олег Винник и Елена Шоптенко – это не единственная танцевальная пара, которая заразилась коронавирусной инфекцией во время своего участия в "Танцах со звездами". COVID-19 заставил дистанционно танцевать Ольгу Фреймут и Илью Падзина, а также Дарью Петрожицкую и Игоря Гелуненко.

Но у Винника и Шоптенко более тяжелая форма болезни. Певец также рассказал о том, что врачи запретили ему танцевать и он плохо себя чувствует.

Что касается Елены Шоптенко, то у нее тоже тяжело протекает болезнь. Танцовщица рассказала о том, что она потеряла обоняние и вкус. При этом изначально она думала, что потеряла вкус и обоняние из-за того, что запшикала в нос сосудосуживающее лекарство.

Ранее букмекеры назвали имя главного неудачника 6 эфира "Танцев со звездами".

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