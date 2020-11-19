У Олега Винника нашли взрослого сына и он тоже знаменитость

У Олега Винника нашли взрослого сына спортсмена

У знаменитого украинского артиста Олега Винника нашли взрослого сына. Парню 16 лет и он живет в Германии, где долгое время жил и работал сам Винник.

Юношу зовут Юлиан Винник. Предполагается, что парень является совместным ребенком Олега и Таисии Сватко (Таюне), которую считают женой Винника. Об этом пишут Факты.

Удалось найти и фото Юлиана Винника. Оказалось, что он довольно знаменит в своей профессиональной среде. Юноша усердно занимается плаванием и участвует в чемпионатах Северной Германии.

Предполагаемый сын Олега Винника (скриншот)

Снимки с вероятным сыном Винника сделаны в Берлине в бассейне спортивного клуба Шарлоттенбург. Там юный спортсмен тренируется с 2016 года.

Согласно статистике клуба, Юлиан демонстрирует неплохие достижения. Так, в январе 2020 года на соревнованиях в Берлине Винник занял первое место в заплыве вольным стилем.

Отметим, что никаких иных доказательств родства Юлиана и Олега Винников нет. Единственное, на что также указывают СМИ, - артист тоже увлекается плаванием и ходит в бассейн так часто, как это возможно.

Ранее Олег Винник сделал громкое заявление после перенесенного коронавируса. Знаменитый артист рассказал, что после участия в проекте "Танцы со звездами", а также из-за коронавируса похудел на 10 килограмм.

Также мы писали, что Олега Винника раскритиковали за его номер на "Танцах со звездами". Артист совместил участие в шоу с концертом в Житомире, но это не особо понравилось судьям.