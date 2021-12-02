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Ольга Фреймут показала повзрослевшую старшую дочь: "незавершенный шедевр"

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 09:37
Ольга Фреймут показала повзрослевшую старшую дочь: "незавершенный шедевр" Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут показала редкое фото со своей старшей дочерью - 15-летней Златой Митчелл, которая учится в США.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Мама и дочка сделали милое селфи в Лос-Анджелесе, где живет и учится Злата. Фреймут старается навещать ее при любой возможности.

Они позировали в машине. При этом Злата сделала яркий макияж, а Ольга позировала практически без косметики.

Ольга Фреймут показала повзрослевшую старшую дочь: &quot;незавершенный шедевр&quot;

Ольга Фреймут очаровала редким фото с 15-летней дочкой (фото: instagram.com/freimutolia)

Под снимком ведущая высказалась о внешности дочери и подростков в целом.

"Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени и автор ее закончит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуклюжести подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр?" - написала звезда.

Пользователи сети засыпали маму и дочку комплиментами в комментариях.

  • Очень красивая дочка
  • Это дочь? Это производство искусства
  • Донечка у Вас неймовірна красуня!!! Некоректно порівнювати, але даруйте вона наче покращена Ваша "версія"
  • Злата - очень красивая девушка
  • Як гарно сказано, Олю! Злата виглядає вже як завершений шедевр
  • Бровки клас, девушка красавица
  • Дуже влучно сказано
  • Все тут гарно, крім брів
  • Мама должна подсказать, что такие брови хоть и новая мода, но это некрасиво…
  • Дуже гарна у вас донька! Красива!
  • У вас дуже вродлива донька!
  • Злата дуже красива і абсолютно не подібна до вас

Напомним, у Фреймут трое детей - старшая Злата, которую она родила от британца Нила, а также сын Валерий и дочь Евдокия от супруга Владимира Локотко.

Ранее Ольга Фреймут высказалась о хейтерах дочери и нарвалась на критику в сети.

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