Ольга Фреймут показала повзрослевшую старшую дочь: "незавершенный шедевр"
Телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут показала редкое фото со своей старшей дочерью - 15-летней Златой Митчелл, которая учится в США.
Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Мама и дочка сделали милое селфи в Лос-Анджелесе, где живет и учится Злата. Фреймут старается навещать ее при любой возможности.
Они позировали в машине. При этом Злата сделала яркий макияж, а Ольга позировала практически без косметики.
Ольга Фреймут очаровала редким фото с 15-летней дочкой (фото: instagram.com/freimutolia)
Под снимком ведущая высказалась о внешности дочери и подростков в целом.
"Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени и автор ее закончит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуклюжести подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр?" - написала звезда.
Пользователи сети засыпали маму и дочку комплиментами в комментариях.
- Очень красивая дочка
- Это дочь? Это производство искусства
- Донечка у Вас неймовірна красуня!!! Некоректно порівнювати, але даруйте вона наче покращена Ваша "версія"
- Злата - очень красивая девушка
- Як гарно сказано, Олю! Злата виглядає вже як завершений шедевр
- Бровки клас, девушка красавица
- Дуже влучно сказано
- Все тут гарно, крім брів
- Мама должна подсказать, что такие брови хоть и новая мода, но это некрасиво…
- Дуже гарна у вас донька! Красива!
- У вас дуже вродлива донька!
- Злата дуже красива і абсолютно не подібна до вас
Напомним, у Фреймут трое детей - старшая Злата, которую она родила от британца Нила, а также сын Валерий и дочь Евдокия от супруга Владимира Локотко.
Ранее Ольга Фреймут высказалась о хейтерах дочери и нарвалась на критику в сети.