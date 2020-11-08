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Ольга Фреймут высказалась о состоянии после короновируса: переживаю еще больше

Новина українською → Воскресенье 08 ноября 2020 16:35
Ольга Фреймут высказалась о состоянии после короновируса: переживаю еще больше Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Lite

Ведущая вспомнила, как тяжело переболела коронавирусной инфекцией

Ольга Фреймут не так давно перенесла COVID 19. Болезнь "застала" ее во время участия в шоу "Танцы со звездами 2020" и ведущей даже пришлось пропустить два студийных эфира. Но она продолжала репетировать с партнером Ильей Падзина на самоизоляции и показывать танцевальные номера в записи. Ведущая покинула проект в десятом прямом эфире, но не жалеет об участии. Так, в программе "Валерий Вечерний" на YouTube Ольга рассказала, как на ней отразилась болезнь.

Ведущая отмечает, что боялась заразиться. Более того, смотря с мужем хроники из Китая, ей кзалось, что эпидемия где-то далеко и не затронет украинцев.

"Болезнь страшная, она изматывает, очень эмоционально влияет", - призналась ведущая.

Ольга Фреймут высказалась о состоянии после короновируса: переживаю еще больше

Ольга Фреймут тяжело перенесла коронавирус (фото: instagram.com/freimutolia)

Также Ольга отметила, что начала больше беречься и меньше подвергать себя риску повтороного заражения, ведь где-то слышала, что во второй раз коронавирус переносится гораздо хуже.

"Эта история не закончится никогода, мы к ней адаптируемся. Я надеюсь на британских ученых. Я после ковида еще больше переживаю, в масках хожу, никуда не выхожу в людные места – я побаиваюсь людей", – отметила она.

Ольга Фреймут вспомнила, как переболела коронавирусом

Напомним, что ранее Ольга Фреймут призналась, что попалась в сети аферистов и рассказала забавную историю о походе в ресторан на день рождения сестры.

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