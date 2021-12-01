Оля Полякова и DZIDZIO растрогали песней о счастливых людях (видео)

Оля Полякова и DZIDZIO показали видео на совместную трогательную песню "Щасливі люди", которая стала саундтреком к новогодней семейной комедии "Зірки за обміном", что 1 января 2022 года стартует в кинотеатрах.

Автором слов и музыки стал Михаил Хома, но интересно, что впервые эта песня прозвучала на большом сольном концерте именно Поляковой.

"Еще в начале съемок ко мне подошел режиссер фильма и сказал, что нужен саундтрек. Я попросил описать фильм одним предложением. Когда услышал о чем он, то мне все сошлось. Люди часто забывают, что они счастливы. А в нашей песне, как и в счастье, все самое главное - в простоте", - комментирует Михаил.

Оля Полякова и DZIDZIO

DZIDZIO утверждает, что с Олей они "работали легко, красиво, вдохновенно, пели, записывали на студии и смотрели друг другу в глаза".

"Сделали песню искренней, настоящей, чтобы она попала и нам, и слушателям прямо в сердце. Надеюсь, она будет напоминать всем, что они - самые счастливые люди на Земле", - добавляет Хома.

О чем фильм "Зірки за обміном"

В этой картине исполнители сыграли главные роли звезд шоу-бизнеса - яркую Полю Малякову и решительного Фома Михайловский.

По сюжету комедии, непримиримые соперники на сцене неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свою жизнь обратно, но ради достижения своей цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.

Кроме Поляковой и Хомы в фильме снялись Олег Волощенко, Сергей Лыба, Дмитрий Вивчарюк, Мария Пустова, Роман Халаимов, Наталья Сумская, Юрий Горбунов, Jerry Heil и другие.

Чем кроме съемок в фильмах занимается Полякова сегодня?

Уже скоро на MEGOGO выйдет кулинарное шоу с Поляковой - "Королева кухни".

Главная его особенность заключается в том, что вместе с Олей на кухне будут готовить люди разных профессий: как звезды и блогеры, так и кассир, сексолог, психолог и другие.

Шоу будет состоять из 10 кулинарных эпизодов в легком развлекательном формате.

Полякова будет вести кулинарное шоу

Но и это еще не все.

Ведь Полякова недавно выпустила книгу "неВредные советы взрослой девочки", которая транслирует философию певицы: яркой, неординарной личности с бешеной харизмой, смелыми взглядами и энергией, что буквально сбивает с ног.

Книга состоит из четырех разделов, освещающих ключевые этапы жизни артистки: как она стала той Олей Поляковой, которую сегодня знают и любят миллионы людей.

Полякова выпустила свою книгу "неВредные советы взрослой девочки"

В разделе "Ход королевы" Оля рассказывает, как найти свое призвание и обрести внутреннюю свободу.

Раздел "Яжемать" посвящен тому, как быть лучшей мамой без ущерба для своей жизни.

В "Мыслеформах" Полякова делится рекомендациями, как сделать так, чтобы вселенная слышал тебя и отзывался.

А глава "Офигенно красивая" содержит секреты красоты и здоровья от певицы.

При этом сама Оля не претендует на истину в последней инстанции и не собирается навязывать никому свое мнение.

"Я не психоаналитик, не гуру и не коуч - их и так слишком много развелось в последнее время. Я всего лишь женщина, которая кое-что поняла об этой жизни и ее законах. Или не поняла… Я могу ошибаться, могу повторяться, могу сама себе противоречить, меня может заносить на поворотах, но я честна и снисходительна сама к себе", - комментирует новоиспеченная писательница.

Полякова выпустила свою книгу "неВредные советы взрослой девочки"

И это еще не конец.

Так, уже скоро Полякова появится в качестве звездного тренера нового сезона музыкального проекта "Голос країни" на 1+1.

Певица говорит, что будет обращать внимание в первую очередь на голос, его уникальное тембральное украшение, а также харизму певцов, и подчеркивает: будет набирать в свою команду людей с прицелом на будущее продюсирование.

Оля Полякова (фото: пресс-служба 1+1)