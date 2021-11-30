Оля Полякова очаровала редкими фото с мужем и дочками: "папа красавчик"

Оля Полякова недавно вместе с семьей отдыхала на Мальдивах. Певица очень редко показывает в сети своего мужа Вадима, который старше ее на 15 лет - однако на этот раз сделала исключение и порадовала поклонников семейными снимками с супругом и дочками.

На одном из кадров семейство запечатлено в полном составе: Вадим, Оля и их дочери, 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса сидят на фоне местных бунгало с довольными улыбками на лицах.

На еще одном снимке 59-летний Вадим Буряковский позирует с двумя дочками во время отдыха на белоснежном пляже, нежно обнимая их.

Оля Полякова покорила семейными кадрами с мужем и дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Обожаю путешествовать!!! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек! Сказать, что нам понравилось, ничего не сказать!" – написала Полякова.

Подписчики певицы попросили ее выкладывать побольше фото с мужем и отметили, что он будто бы молодеет с возрастом.