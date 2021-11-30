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Оля Полякова очаровала редкими фото с мужем и дочками: "папа красавчик"

Новина українською →
Мальдивы, Вторник 30 ноября 2021 11:32
Оля Полякова очаровала редкими фото с мужем и дочками: "папа красавчик" Оля Полякова с дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова недавно вместе с семьей отдыхала на Мальдивах. Певица очень редко показывает в сети своего мужа Вадима, который старше ее на 15 лет - однако на этот раз сделала исключение и порадовала поклонников семейными снимками с супругом и дочками.

Красочные фото артистка опубликовала в своем Instagram.

На одном из кадров семейство запечатлено в полном составе: Вадим, Оля и их дочери, 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса сидят на фоне местных бунгало с довольными улыбками на лицах.

Оля Полякова очаровала редкими фото с мужем и дочками: &quot;папа красавчик&quot;

На еще одном снимке 59-летний Вадим Буряковский позирует с двумя дочками во время отдыха на белоснежном пляже, нежно обнимая их.

Оля Полякова очаровала редкими фото с мужем и дочками: &quot;папа красавчик&quot;Оля Полякова очаровала редкими фото с мужем и дочками: &quot;папа красавчик&quot;Оля Полякова очаровала редкими фото с мужем и дочками: &quot;папа красавчик&quot;

Оля Полякова покорила семейными кадрами с мужем и дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Обожаю путешествовать!!! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек! Сказать, что нам понравилось, ничего не сказать!" – написала Полякова.

Подписчики певицы попросили ее выкладывать побольше фото с мужем и отметили, что он будто бы молодеет с возрастом.

  • Оля, ваш муж вампир? Он с каждым годом молодеет
  • Оля, больше фоток с таким роскошным мужем! Вы красавы
  • Как выросла Алиса. А Маша уже впритык с мамой. Какие вы классные
  • Ну нарешті вже і чоловік на фото з'явився, бо думала вдома на господарстві залишили
  • Какая красивая семья! Папины дочки,супер красивые детки! А мамочка, это отдельное восхищение и восторг!
  • Младшая дочь копия папа
  • Больше, больше и больше фото с мужем. Это дополняет вашу гармонию.
  • Гарна і щаслива сім'я, одне задоволення на вас дивитись
  • Очень красивая семья
  • Невероятная семья
  • Семейка класс. Папа красавчик. Мама звезда. Дети цветы, две красотки
  • Папа суперЗачетный

Ранее Оля Полякова сделала признание о муже и финанссовом крахе, который довелось пережить их семье, когда бизнес Вадима рухнул.

"Это было как опускание в холодную ванну. Это было жестко! Я из миллионера сделала просто хорошего человека. Когда это произшло, было сложно", - вспомнила певица.

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Оля Полякова
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