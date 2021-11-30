Оля Полякова очаровала редкими фото с мужем и дочками: "папа красавчик"
Оля Полякова недавно вместе с семьей отдыхала на Мальдивах. Певица очень редко показывает в сети своего мужа Вадима, который старше ее на 15 лет - однако на этот раз сделала исключение и порадовала поклонников семейными снимками с супругом и дочками.
Красочные фото артистка опубликовала в своем Instagram.
На одном из кадров семейство запечатлено в полном составе: Вадим, Оля и их дочери, 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса сидят на фоне местных бунгало с довольными улыбками на лицах.
На еще одном снимке 59-летний Вадим Буряковский позирует с двумя дочками во время отдыха на белоснежном пляже, нежно обнимая их.
Оля Полякова покорила семейными кадрами с мужем и дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Обожаю путешествовать!!! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек! Сказать, что нам понравилось, ничего не сказать!" – написала Полякова.
Подписчики певицы попросили ее выкладывать побольше фото с мужем и отметили, что он будто бы молодеет с возрастом.
- Оля, ваш муж вампир? Он с каждым годом молодеет
- Оля, больше фоток с таким роскошным мужем! Вы красавы
- Как выросла Алиса. А Маша уже впритык с мамой. Какие вы классные
- Ну нарешті вже і чоловік на фото з'явився, бо думала вдома на господарстві залишили
- Какая красивая семья! Папины дочки,супер красивые детки! А мамочка, это отдельное восхищение и восторг!
- Младшая дочь копия папа
- Больше, больше и больше фото с мужем. Это дополняет вашу гармонию.
- Гарна і щаслива сім'я, одне задоволення на вас дивитись
- Очень красивая семья
- Невероятная семья
- Семейка класс. Папа красавчик. Мама звезда. Дети цветы, две красотки
- Папа суперЗачетный
Ранее Оля Полякова сделала признание о муже и финанссовом крахе, который довелось пережить их семье, когда бизнес Вадима рухнул.
"Это было как опускание в холодную ванну. Это было жестко! Я из миллионера сделала просто хорошего человека. Когда это произшло, было сложно", - вспомнила певица.