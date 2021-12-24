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Оля Полякова поделилась семейными традициями на праздники: "я не очень религиозная"

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Пятница 24 декабря 2021 12:55
Оля Полякова поделилась семейными традициями на праздники: "я не очень религиозная" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Певица и звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова будет встречать Новый год в Буковеле в кругу семьи, но работая. А вот на Рождество семья наконец соберется за столом дома.

Об этом сама певица призналась за кулисами шоу "Музыкальная платформа", который выйдет в ночь с 31 декабря на 1 января на канале "Украина".

"Я не очень религиозный человек, думаю, вы это уже поняли по моим песням. Но Рождество и Пасху мы празднуем. На Рождество, как правило, собираемся и ужинаем. А на Пасху - печем паски и святим писанки. Пожалуй это и все!" - призналась Оля на съемочной площадке.

Оля Полякова поделилась семейными традициями на праздники: &quot;я не очень религиозная&quot;

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Кроме того, звезда призналась, на какие-то особые традиции у нее банально не хватает времени.

Даже вспомнить любимые новогодние фильмы Полякова не может, так как давно не смотрела их.

Однако певица уже начала подводить итоги 2021-го, признается - он был очень плодотворным.

"Мы триумфально завершили тур "Королева ночи" и уже готовим новое шоу "Взрослая девочка". Я написала книгу и сняла кино, выпустила линейку авторской косметики и множество песен! У меня выдался очень живой и плодотворный год", - поделилась она.

Оля Полякова поделилась семейными традициями на праздники: &quot;я не очень религиозная&quot;

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Раньше Полякова в боди показала, что жесткий график сделал с ее фигурой.

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Оля Полякова
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