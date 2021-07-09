Оля Полякова похвасталась длинными ногами и нарвалась на критику: много фотошопа
Украинская певица Оля Полякова поделилась жаркими фото с отдыха в Турции, на которых похвасталась точеной фигурой и длинными ножками. Однако снимки вызвали споры в сети - некоторые фолловеры обвинили артистку в использовании фотошопа.
Нашумевшие фото были опубликованы в Instagram-аккаунте звезды.
37-летняя Оля позировала на фоне искуственного мини-водопада в купальнике, кепке и темных очках. Также она сделала фото у бассейна в ярком комбинезоне.
Певица принимала соблазнительные позы, чтобы продемонстрировать свою тонкую талию и длинные ноги во всей красе.
Оля Полякова удивила нереально длинными ногами и подверглась критике в сети (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Это был незабываемый отпуск в "итальянском" отеле, утопающем в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции! Шикарное место для таких снимков", - подписала снимки Полякова.
Однако многие пользователи сети подметили в комментариях, что звезда обработала фото в редакторе по типу фотошопа, что выдают неестественно длинные пальцы на ногах.
- Не злоупотребляйте так сильно фотошопом. Ну, Оля! У вас же и так классная фигура... А здесь эти пальцы на ногах длиннее, чем на руках ...ну зачем
- На третьем фото пальцы на левой ноге очень длинные, в отличие от правой... Олечка, у тебя и без фильтров и фотошопа всё идеально, самая яркая, талантливая, лучшая и любимая наша украинская звезда
- Пальцы на ногах....,как на руках! Как такое может быть?
- Красивая вы Оличка, но фотожопчику надо удлинить мозг....испортил такие красивые фото
- Это не ноги, это 8 чудо света
- Фотошоп знатно удлинил ноги
- Якісь ноги неприродно довгі, а стопи взагалі як ласти. Це фотошоп?
- Боже ногииии, бесконечные
- Які красиві ноги. Барбі
- Богиня красоты
- Это не ноги, это - какая-то бесконечность!
Ранее мы писали, что Оля Полякова блистает в новой видеоработе в дерзком образе.