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Оля Полякова похвасталась длинными ногами и нарвалась на критику: много фотошопа

Новина українською →
Турция, Пятница 09 июля 2021 12:31
Оля Полякова похвасталась длинными ногами и нарвалась на критику: много фотошопа Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Оля Полякова поделилась жаркими фото с отдыха в Турции, на которых похвасталась точеной фигурой и длинными ножками. Однако снимки вызвали споры в сети - некоторые фолловеры обвинили артистку в использовании фотошопа.

Нашумевшие фото были опубликованы в Instagram-аккаунте звезды.

37-летняя Оля позировала на фоне искуственного мини-водопада в купальнике, кепке и темных очках. Также она сделала фото у бассейна в ярком комбинезоне.

Певица принимала соблазнительные позы, чтобы продемонстрировать свою тонкую талию и длинные ноги во всей красе.

Оля Полякова похвасталась длинными ногами и нарвалась на критику: много фотошопаОля Полякова похвасталась длинными ногами и нарвалась на критику: много фотошопаОля Полякова похвасталась длинными ногами и нарвалась на критику: много фотошопа

Оля Полякова удивила нереально длинными ногами и подверглась критике в сети (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Это был незабываемый отпуск в "итальянском" отеле, утопающем в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции! Шикарное место для таких снимков", - подписала снимки Полякова.

Однако многие пользователи сети подметили в комментариях, что звезда обработала фото в редакторе по типу фотошопа, что выдают неестественно длинные пальцы на ногах.

  • Не злоупотребляйте так сильно фотошопом. Ну, Оля! У вас же и так классная фигура... А здесь эти пальцы на ногах длиннее, чем на руках ...ну зачем
  • На третьем фото пальцы на левой ноге очень длинные, в отличие от правой... Олечка, у тебя и без фильтров и фотошопа всё идеально, самая яркая, талантливая, лучшая и любимая наша украинская звезда
  • Пальцы на ногах....,как на руках! Как такое может быть?
  • Красивая вы Оличка, но фотожопчику надо удлинить мозг....испортил такие красивые фото
  • Это не ноги, это 8 чудо света
  • Фотошоп знатно удлинил ноги
  • Якісь ноги неприродно довгі, а стопи взагалі як ласти. Це фотошоп?
  • Боже ногииии, бесконечные
  • Які красиві ноги. Барбі
  • Богиня красоты
  • Это не ноги, это - какая-то бесконечность!

Ранее мы писали, что Оля Полякова блистает в новой видеоработе в дерзком образе.

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