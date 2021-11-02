ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя: "девочка - комплимент Бога"

Новина українською →
Сицилия, Вторник 02 ноября 2021 09:38
Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя: "девочка - комплимент Бога" Оля Полякова с дочерью Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Оля Полякова вместе со своей старшей дочерью отдыхает на Сицилии в Италии. 16-летняя Маша пошла в маму - она обожает позировать и фотографироваться, а также экспериментировать со стилем и примерять разные образы. 37-летняя артистка выложила новые фото наследницы и похвасталась, какая красивая у нее дочь.

Яркими кадрами с Машей Полякова поделилась у себя в Instagram.

16-летняя девушка позировала, как настоящая модель, запуская руки в свои длинные рыжие волосы и принимая эффектные позы, а также пронзительно глядя в объектив.

Она одета в полупрозрачный черный гольф, через который виднеется бюстгальтер. В качестве украшений Маша выбрала массивные цепи на шею, серьги в виде крестов и цветные браслеты. Вопреки своему обыкновению она не стала делать яркий макияж и лишь минимально подвела глаза.

Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя: &quot;девочка - комплимент Бога&quot;Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя: &quot;девочка - комплимент Бога&quot;Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя: &quot;девочка - комплимент Бога&quot;Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя: &quot;девочка - комплимент Бога&quot;Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя: &quot;девочка - комплимент Бога&quot;

Оля Полякова показала 16-летнюю красотку дочь Машу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Девочка - комплимент Бога! Определенно! Я так ее люблю! И мне так приятно, что она так получилась!" - подписала фото гордая звездная мама.

Подписчики Поляковой не поскупились на похвалу и засыпали Машу приятными словами. Многие отметили, что девочка - просто копия певицы и их даже можно спутать.

  • Красотка, копия Вы Оля
  • Покрасить Машу в блондинку и получится Олина копия.
  • На вас очень похожа
  • Красуня, так схожа на маму
  • Шикарный комплимент
  • Маленька рудокоса бестія
  • Не побоюсь ЭТОгО слова - будущая Мадонна, не меньше
  • Если бы не подпись - подумал бы что Оля в парике. До чего же похожи
  • Все фотки классные, потому что Маша классная
  • Супер, очень похожа с мамой
  • Хорошая девочка получилась у вас!
  • Если бы не написали, что это Ваша дочь, была уверена, что это Вы
  • Шановна пані Олю. У Вас феноменальна схожість з Вашею доцею Машею! Ви абсолютно обидві одне на одного схожі!!! Ви обидві мо-лод-ці, красунечки, розумнички!

Ранее мы писали, что Оля Полякова похвасталась костюмами из секс-шопа и рассказала об "уколах красоты".

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова Маша Полякова
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Вакцинировался первой дозой - и заболел COVID: когда прививаться второй раз и нужно ли это делать
Вакцинировался первой дозой - и заболел COVID: когда прививаться второй раз и нужно ли это делать