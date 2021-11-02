Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя: "девочка - комплимент Бога"

Украинская певица Оля Полякова вместе со своей старшей дочерью отдыхает на Сицилии в Италии. 16-летняя Маша пошла в маму - она обожает позировать и фотографироваться, а также экспериментировать со стилем и примерять разные образы. 37-летняя артистка выложила новые фото наследницы и похвасталась, какая красивая у нее дочь.

Яркими кадрами с Машей Полякова поделилась у себя в Instagram .

16-летняя девушка позировала, как настоящая модель, запуская руки в свои длинные рыжие волосы и принимая эффектные позы, а также пронзительно глядя в объектив.

Она одета в полупрозрачный черный гольф, через который виднеется бюстгальтер. В качестве украшений Маша выбрала массивные цепи на шею, серьги в виде крестов и цветные браслеты. Вопреки своему обыкновению она не стала делать яркий макияж и лишь минимально подвела глаза.

Оля Полякова показала 16-летнюю красотку дочь Машу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Девочка - комплимент Бога! Определенно! Я так ее люблю! И мне так приятно, что она так получилась!" - подписала фото гордая звездная мама.

Подписчики Поляковой не поскупились на похвалу и засыпали Машу приятными словами. Многие отметили, что девочка - просто копия певицы и их даже можно спутать.