Оля Полякова показала маму-красавицу и отчима: "шикарно выглядит"
Украинская певица Оля Полякова трогательно поздравила свою маму с днем рождения и поделилась редкими кадрами с ней и своим отчимом Юрием. Светлане исполнилось 63 года и она поразила сеть своей красотой и моложавым видом.
Поздравления и фото Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимках Светлана Полякова позировала в белых брюках и голубой рубашке. На одном из фото она запечатлена в обнимку с мужем.
Оля Полякова выложила редкие снимки мамы Светланы и отчима Юрия (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Оля адресовала родному человеку теплые и душевные слова.
"Мамочка, с днем рождения! Будь здорова и очень счастлива, энергична и подвижна! Ты любима всеми нами и своим мужчиной, ты вдохновляешь меня, и даешь надежду, что после 60 жизнь еще есть, и она полна радостей и удовольствий! Ура!" – написала поп-дива.
Пользователи сети пришли в восторг от молодого и цветущего внешнего вида мамы звезды и засыпали ее комплиментами.
- Мамочці здоров‘ячка!!! Як ж красуня
- Вау. Какая красавица!
- Маме счастья во всем и сил в каждой минуте! Как она молода и красива!!!
- Шикарная женщина, я бы сказала что ей лет 40 максимум, но никак не 60
- Капец, мама выглядит на 30
- Мама просто огонь, шикарно выглядит!!! Поздравляю!!!
- Так вот в кого вы такая красотка
- Реально мама??? Не сестра?
- Да вы шутите, какие 60..Мама ваша красотка
- Звиняйте, но мама Вам фору даст
- Мама красавица
- Какая красивая и молодая Мамочка. С Днём Рождения! Здоровья и молодости
- Мамочка выглядит максимум на 35!
- Да ладно! Правда ваша мама!!??? Вот правда правда? Поздравляем! Очень красивая женщина! Не верится, что 60!
- Мамулечка выглядит шикарно
К слову, мама Поляковой по специальности – врач-педиатр, а отчим Юрий – дипломат.
Ранее мы писали, что Оля Полякова слилась в страстном поцелуе с Максом Барских прямо во время интервью.