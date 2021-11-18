Оля Полякова померилась красотой со своими дочерьми: "Алиса даст жару"

Оля Полякова уже вернулась в Киев с райских Мальдивских островов, где отдыхала вместе с мужем и дочерьми. Из-за поломки гидросамолета им пришлось задержаться на один день и старшая дочь Маша очень переживала, ведь у нее был запланирован концерт в Украине - но в итоге все везде успели.

У певицы еще остались яркие фото с отпуска и в своем Instagram она решила помериться красотой с дочками и предложила подписчикам выбрать, кто же красивее.

Оля опубликовала подборку фото, на которых запечатлена она сама и ее наследницы. Так, артистка позировала в изумрудном бикини, широкополой шляпе и темных очках, эффектно прислонившись к деревянной опоре.

16-летняя Маша предстала в том же месте - на девушке оригинальный цельный купальник с анималистичным принтом и длинными рукавами. Ее длинные волосы распущены, а сама она задумчиво глядит в сторону от камеры.

10-летняя Алиса выбрала черные велосипедки и футболку с принтом. Она эффектно присела на причале на фоне моря и пристально смотрит в объектив.

Оля Полякова померилась красотой с дочерьми на Мальдивах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ну кто краше?" - в шутку поинтересовалась Полякова.

Большинство фолловеров не смогли выбрать и отметили, что все трое - просто красотки, но некоторые все же выразили свое предпочтение.