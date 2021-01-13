Оля Полякова построила дом на берегу Днепра: особняк показали с высоты птичьего полета

Оля Полякова недавно порадовала поклонников видом на свой новый особняк под Киевом. Она похвасталась красивой верандой, которая выходит к озеру и на ней огромные панорамные окна в пол.

Строительство этого дома под Киевом было завершено в канун нового года. Как рассказали журналисты издания "Страна", артистка сделала крытую террасу с камином и зоной для отдыха. Совсем недавно она увеличила почти в два раза свой дом-сруб.

Дом украинской певицы находится под Киевом, в коттеджном городке почти на территории военного полигона Нацгвардии. Поселок называется Старое – это Бориспольский район. Элитный коттеджный поселок был отдан респектабельным людям и часть территории полигона застроили элитными особняками.

Весь поселок тщательно охраняется. Просто так в коттеджный городок попасть нельзя, на КПП стоит охрана, которая объяснила, что гостям нужны приглашения от жильцов и только тогда их пропустят.

Журналисты рассказали, что дом Оли Поляковой находится в живописном месте – с одной стороны густой лес, с другой – военные, а с третьей – Днепр. Сам дом-сруб находится на полуострове и имеет собственный выход к воде с причалом для яхт и катеров. Также на территории есть открытый бассейн.

Зона отдыха на причале декорирована в светлых тонах, есть место для застолья у камина и подвесное плетеное кресло-качели в виде кокона. Украшает это место кованая винтажная люстра.

Во дворе есть баня и сарай, где обитают козочки и лошади. Также есть теплица для свежих овощей и фруктов.

Известно, что дом-сруб был построен еще пять лет назад, но только в 2020 году, во время карантина у Оли Поляковой появилось время довести дом до ума. Она в два раза расширила особняк, достроила апартаменты на два этажа и отдельно три комнаты для своей матери.

Дом Оли Поляковой показали с высоты птичьего полета

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